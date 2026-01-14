Edizione n° 5946

Home // Bari // Neonata muore al Policlinico di Bari, indagati 8 medici e una ostetrica

NEONATA MORTA BARI Neonata muore al Policlinico di Bari, indagati 8 medici e una ostetrica

La bambina era nata il 2 dicembre ed è morta due giorni dopo per cause che dovranno ora essere accertate dall’autorità giudiziaria

Bari, aggressione al Policlinico: 61enne arrestato dopo aver colpito una guardia giurata

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Bari // Cronaca //

La Procura della Repubblica di Bari ha aperto un’inchiesta sulla morte di una neonata, deceduta a due giorni di vita il 4 dicembre scorso nel Policlinico di Bari. Nell’ambito delle indagini la pubblico ministero Maria Christina de Tommasi ha iscritto nel registro degli indagati nove persone: otto medici, in servizio in due diversi ospedali, e un’ostetrica. L’ipotesi di reato contestata è concorso in omicidio colposo.

La bambina era nata il 2 dicembre ed è morta due giorni dopo per cause che dovranno ora essere accertate dall’autorità giudiziaria. Per fare chiarezza, la Procura ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche e l’esecuzione dell’autopsia, in programma per domani. L’esame autoptico sarà effettuato dal medico legale Eloisa Maselli e dal neonatologo Giuseppe Latorre dell’ospedale Miulli.

L’inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori della neonata, assistiti dall’avvocato Cristina de Manno. Le prime responsabilità ipotizzate riguardano quattro ginecologi dell’ospedale San Paolo di Bari, che avrebbero seguito la madre — una donna barese di 39 anni — negli ultimi giorni di gravidanza, dal 27 novembre al 1° dicembre.

Secondo quanto emerge, dopo i primi tracciati e gli accertamenti clinici effettuati sulla partoriente, la gravidanza sarebbe stata ritenuta a rischio. Per questo motivo, il 1° dicembre la donna sarebbe stata trasferita al Policlinico di Bari, dove il giorno successivo ha partorito. Il 4 dicembre la neonata è poi deceduta.

Ulteriori presunte responsabilità, come indicato negli avvisi di garanzia notificati dalla Procura, riguardano anche il personale sanitario del Policlinico: due ginecologi, due anestesisti e un’ostetrica, che avrebbero gestito la fase del parto.

Gli accertamenti disposti dalla magistratura serviranno ora a chiarire le cause del decesso e a stabilire eventuali profili di responsabilità.

Fonte: ANSA

