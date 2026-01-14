Edizione n° 5946

ESTINTO REATO TRUFFA // Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: «Il reato di truffa è estinto»
14 Gennaio 2026 - ore  20:50

CLAUDIO SALAMIDA // Ex Ilva, 17 indagati per la morte dell’operaio Claudio Salamida
14 Gennaio 2026 - ore  20:45

La decisione è stata pronunciata dal giudice della terza sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che ha emesso una sentenza di non luogo a procedere

Caso pandoro, per Chiara Ferragni chiesta la condanna a un anno e 8 mesi

È arrivata la sentenza attesa sul cosiddetto Pandorogate. Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo con rito abbreviato che la vedeva imputata per truffa aggravata in relazione ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

La decisione è stata pronunciata dal giudice della terza sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, dichiarando estinto il reato. L’imprenditrice digitale era accusata di aver diffuso sui social messaggi ritenuti ingannevoli, facendo credere ai consumatori che una parte del ricavato delle vendite fosse destinata a finalità benefiche.

Secondo l’accusa, che aveva chiesto per l’influencer una condanna a un anno e otto mesi, la comunicazione promozionale avrebbe indotto in errore gli acquirenti. Il giudice ha però tenuto conto dei risarcimenti complessivi per 3,4 milioni di euro versati da Ferragni alle associazioni Adicu e Codacons, oltre che a una donna di 76 anni. Proprio il ritiro della querela da parte di Codacons ha aperto la strada alla decisione odierna, portando all’improcedibilità dell’azione penale.

All’uscita dall’aula, Chiara Ferragni, visibilmente commossa, ha affidato il suo commento a poche parole:
«Siamo tutti commossi. È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta. Ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower».

Determinante per il proscioglimento è stato anche il mancato riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa dei consumatori, che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio anche in assenza di querela. La sentenza ha riguardato anche i coimputati dell’influencer: Fabio Damato, suo ex collaboratore, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia.

L’unica associazione rimasta parte civile nel processo è stata la Casa del consumatore, che tuttavia non aveva presentato alcuna querela durante la fase delle indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA – fonte TGCOM24

