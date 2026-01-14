Porto di Manfredonia, avanti tutta sul Bacino Alti Fondali: sopralluogo sullo stato dei lavori

MANFREDONIA (FG) – Procedono secondo cronoprogramma i lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali (BAF) del porto di Manfredonia, oggetto questa mattina di un sopralluogo istituzionale nel cantiere operativo. A verificare lo stato di avanzamento degli interventi sono stati il direttore di Esercizio del porto, Piero Bianco, il Rup Paolo Iusco, una rappresentanza di funzionari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam), il direttore dei lavori e il personale del Consorzio Sipontum, impresa appaltatrice.

Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, e l’assessore allo Sviluppo economico, Matteo Gentile, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso un’opera considerata strategica per il futuro dello scalo e dell’intero territorio.

Nel corso del sopralluogo è stato accertato l’avanzamento delle operazioni di sostituzione dei tegoli sul pontile di collegamento del BAF, uno degli interventi chiave del progetto. L’opera rientra in un più ampio programma di lavori che l’Adspmam sta realizzando a Manfredonia, definito di portata storica per l’impatto atteso in termini di sicurezza, efficienza e sviluppo.

Le strutture del Bacino Alti Fondali versavano infatti in condizioni critiche, riconducibili principalmente al degrado per corrosione delle armature e ai conseguenti effetti sul calcestruzzo. Gli interventi in corso mirano non solo alla conservazione dell’opera, attraverso riparazioni corticali, ripristino delle protezioni e sostituzione delle armature ammalorate, ma anche a una rifunzionalizzazione complessiva.

Particolare attenzione è riservata al consolidamento strutturale degli elementi e al miglioramento del comportamento sismico del pontile di approccio e delle banchine, con soluzioni tecniche differenziate in base alle specificità delle strutture.

A lavori ultimati, il porto di Manfredonia è destinato a trasformarsi in un hub moderno ed efficiente, capace di assumere un ruolo di primo piano come polo logistico e commerciale di rilevanza internazionale, imprimendo un impulso significativo alla crescita economica e infrastrutturale della città e dell’area vasta.