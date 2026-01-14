Edizione n° 5946

BALLON D'ESSAI

ANNABELLA MARTINELLI // Scomparsa di Annabella Martinelli: la Procura indaga per sequestro di persona
14 Gennaio 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

BABYSITTER PEDOPORNOGRAFIA // Babysitter arrestato per pedopornografia: abusi su bambini di 5 anni
14 Gennaio 2026 - ore  08:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Porto di Manfredonia, avanti tutta sul Bacino Alti Fondali: sopralluogo sullo stato dei lavori

ALTI FONDALI Porto di Manfredonia, avanti tutta sul Bacino Alti Fondali: sopralluogo sullo stato dei lavori

L’opera rientra in un più ampio programma di lavori che l’Adspmam sta realizzando a Manfredonia, definito di portata storica

Porto di Manfredonia, avanti tutta sul Bacino Alti Fondali: sopralluogo sullo stato dei lavori

Porto di Manfredonia, avanti tutta sul Bacino Alti Fondali: sopralluogo sullo stato dei lavori

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA (FG) – Procedono secondo cronoprogramma i lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali (BAF) del porto di Manfredonia, oggetto questa mattina di un sopralluogo istituzionale nel cantiere operativo. A verificare lo stato di avanzamento degli interventi sono stati il direttore di Esercizio del porto, Piero Bianco, il Rup Paolo Iusco, una rappresentanza di funzionari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam), il direttore dei lavori e il personale del Consorzio Sipontum, impresa appaltatrice.

Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, e l’assessore allo Sviluppo economico, Matteo Gentile, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso un’opera considerata strategica per il futuro dello scalo e dell’intero territorio.

Nel corso del sopralluogo è stato accertato l’avanzamento delle operazioni di sostituzione dei tegoli sul pontile di collegamento del BAF, uno degli interventi chiave del progetto. L’opera rientra in un più ampio programma di lavori che l’Adspmam sta realizzando a Manfredonia, definito di portata storica per l’impatto atteso in termini di sicurezza, efficienza e sviluppo.

Le strutture del Bacino Alti Fondali versavano infatti in condizioni critiche, riconducibili principalmente al degrado per corrosione delle armature e ai conseguenti effetti sul calcestruzzo. Gli interventi in corso mirano non solo alla conservazione dell’opera, attraverso riparazioni corticali, ripristino delle protezioni e sostituzione delle armature ammalorate, ma anche a una rifunzionalizzazione complessiva.

Particolare attenzione è riservata al consolidamento strutturale degli elementi e al miglioramento del comportamento sismico del pontile di approccio e delle banchine, con soluzioni tecniche differenziate in base alle specificità delle strutture.

A lavori ultimati, il porto di Manfredonia è destinato a trasformarsi in un hub moderno ed efficiente, capace di assumere un ruolo di primo piano come polo logistico e commerciale di rilevanza internazionale, imprimendo un impulso significativo alla crescita economica e infrastrutturale della città e dell’area vasta.

1 commenti su "Porto di Manfredonia, avanti tutta sul Bacino Alti Fondali: sopralluogo sullo stato dei lavori"

  1. Cercate di terminare subito i lavori..bisogna installare il più grande deposito di Gpl del pianeta.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO