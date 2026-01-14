BARI – La missione extra-lusso della Regione Puglia a Miami, nel dicembre 2024, finisce sotto la lente della Corte dei Conti. A rivendicare quanto denunciato già nei mesi scorsi sono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro, Luigi Caroli e Renato Perrini Spina, che parlano apertamente di «spreco colossale di denaro pubblico e zero ritorno per il sistema produttivo pugliese».

Secondo gli esponenti di FdI, «oggi appare ancora più chiaro l’ostruzionismo riscontrato in Commissione Turismo e Attività produttive» quando vennero richieste audizioni per fare luce sui circa 500mila euro spesi in soli tre giorni per un’iniziativa di marketing internazionale definita «quantomeno discutibile». Audizioni che, ricordano, «furono inspiegabilmente interrotte sul finire della scorsa legislatura».

Ora, spiegano Pagliaro, Caroli e Spina, «i nostri sospetti trovano conferma in un fascicolo aperto dalla Corte dei Conti», che rileverebbe «modalità di spesa certamente non trasparenti», un bando definito «farsa» e vincitori individuati prima ancora dell’espletamento della gara, con l’esclusione di concorrenti ritenuti più competitivi senza motivazioni chiare.

Il cosiddetto “Miami-gate”, legato alla partecipazione della Regione Puglia alla Design Week, entra così in una fase amministrativo-giudiziaria. La Procura regionale della Corte dei Conti ha infatti notificato un invito a dedurre al direttore generale di PugliaPromozione Luca Scandale e ai funzionari Carmela Antonino e Alfredo De Liguori. Nel provvedimento viene citato più volte anche l’allora assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, che prese parte alla missione insieme a Scandale.

I magistrati contabili contestano in particolare il finanziamento di oltre 170mila euro per l’evento Puglia Lovers ospitato nello store Natuzzi di Miami. Secondo la Corte, si sarebbe trattato non di un’iniziativa di promozione istituzionale, ma di un evento privato “camuffato” da evento pubblicistico, privo di reali benefici d’immagine per la Regione.

A questi costi, sottolinea FdI, si aggiungono gli oltre 90mila euro concessi alla società S-Editions di Cristiano Seganfreddo e i 50mila euro destinati all’artista Agostino Iacurci per un murale realizzato sulla facciata dello store Natuzzi, anch’esso finanziato con fondi regionali. Ulteriori perplessità riguardano i contributi riconosciuti alla stessa azienda di arredamento per una mostra che, secondo i consiglieri, avrebbe potuto svolgersi nel quartiere fieristico di Miami, a pochi passi dallo showroom.

«Soldi pubblici di cui ora la Procura della Corte dei Conti chiede conto – affermano – esigendo spiegazioni dettagliate entro 45 giorni».

Per Fratelli d’Italia, l’apertura del fascicolo rappresenta «la conferma di quanto denunciato politicamente», dopo mesi di «risposte balbettanti, parziali e imbarazzanti silenzi». Ma l’azione non si fermerà qui: «Appena saranno insediate le nuove Commissioni – concludono Pagliaro, Caroli e Spina – torneremo sull’argomento per analizzare a fondo la gestione di PugliaPromozione negli ultimi anni».