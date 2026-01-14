Un incontro fissato tramite un’app di incontri si è trasformato in una violenta aggressione a colpi di coltello. È accaduto a Lodi, dove un 30enne di origine marocchina è stato denunciato con l’accusa di aver ferito un 40enne italiano, conosciuto online poche ore prima.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della questura di Lodi, i due uomini avevano iniziato a chattare dopo la pubblicazione di un annuncio sull’app. Dopo alcuni messaggi, avevano deciso di incontrarsi per consumare un rapporto sessuale. Proprio per questo motivo, il quarantenne – che si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – aveva invitato il giovane nella propria abitazione, fornendogli le indicazioni per raggiungerla.

Una volta giunto davanti alla porta, però, l’incontro ha preso una piega inaspettata. Il 40enne, deluso dall’aspetto dell’uomo, lo avrebbe accusato di essere diverso rispetto alle foto pubblicate sull’app, invitandolo ad andarsene. A quel punto, il 30enne ha estratto dal giubbotto un grosso coltello da cucina, con una lama di circa 25 centimetri, colpendo la vittima con diversi fendenti.

Il quarantenne ha tentato di difendersi scagliando una bottiglia di vetro contro l’aggressore, che si è dato alla fuga. Subito dopo ha chiesto aiuto ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di dieci giorni.

Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti della squadra mobile, hanno permesso di risalire all’identità dell’aggressore partendo dal nickname utilizzato sull’app di incontri. Poche ore dopo, anche grazie ai numerosi precedenti penali e di polizia a suo carico, il 30enne è stato individuato.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che, dopo l’aggressione, l’uomo era fuggito a bordo di un’auto rubata. È stato intercettato e fermato nei pressi del comune di Casalmaiocco da due pattuglie della polizia e condotto in questura. All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto il coltello ancora sporco di sangue.

Per il 30enne è scattata una denuncia a piede libero per lesioni personali aggravate, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA – fonte Leggo.it