Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza del Trapani contro i primi 8 punti di penalizzazione, inflitti in estate a seguito di pagamenti effettuati con crediti d’imposta rivelatisi fasulli. Anche dopo i tre gradi di giudizio sportivi e il Tar del Lazio, la strategia del club, che sostiene di essere stato truffato, non ha avuto esito positivo. Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, annuncia comunque ulteriori ricorsi in sede di giustizia europea.

Sul fronte sportivo, il club sarà nuovamente ascoltato dal Tfn il 22 gennaio per le scadenze amministrative non rispettate lo scorso 16 dicembre.

La mancata osservanza delle prossime scadenze, in particolare quella del 16 febbraio, potrebbe comportare nuove penalizzazioni fino a un totale di 15 punti e, nei casi più gravi, l’esclusione dal campionato, seguendo l’esempio recente della squadra di basket.

