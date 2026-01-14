Trascorri il San Valentino al Maiorano Boutique Hotel

In occasione della festa degli innamorati, il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia ti invita a vivere un San Valentino speciale, dove l’eleganza, il relax e la gastronomia si fondono per regalarti un’esperienza unica.

Una Cena da sogno al “Santè”

Il cuore delle celebrazioni di San Valentino sarà la Cena romantica presso il ristorante Santè, dove ogni piatto è pensato per esaltare i sapori e i profumi della cucina gourmet, unendo raffinatezza e passione. Il menu dedicato alla serata è un viaggio sensoriale che si coniuga perfettamente con l’atmosfera esclusiva del ristorante. A fare da cornice a questo momento speciale, ci sarà la musica dal vivo del violino di Davide Gentile, per accompagnare ogni portata con dolci note melodiche.

Il prezzo della cena è di 60 euro a persona, e include acqua, vino e caffè, per un’esperienza completa di piacere.

Pacchetti esclusivi per un San Valentino Indimenticabile

Oltre alla cena, il Maiorano Boutique Hotel ha creato delle offerte speciali che combinano un romantico pernottamento, un rilassante percorso benessere e, naturalmente, la cena di San Valentino. Questi pacchetti pensati per coppie desiderose di vivere un’esperienza di completo benessere, offrono il giusto equilibrio tra relax e romanticismo, in un ambiente raffinato e accogliente.

Prenota ora

Non perdere l’occasione di rendere il tuo San Valentino davvero speciale. Scopri tutti i dettagli e prenota la tua esperienza esclusiva al Maiorano Boutique Hotel, visitando il seguente link:

👉 [Offerte San Valentino – Maiorano Boutique Hotel](https://www.hotelmaiorano.it/offerte-promozioni/#SANVALENTINO)

Per informazioni e prenotazioni, contatta il numero: 345 870 4031

Indirizzo: Viale Eunostides 20, Manfredonia

Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità e promozioni, segui il Maiorano Boutique Hotel su [Instagram] (https://www.instagram.com/maioranohotel?

