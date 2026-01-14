Unci AgroAlimentare: obbligo del sistema di controllo video sui pescherecci

È entrato formalmente in vigore il 10 gennaio l’obbligo di installazione del sistema di gestione video (VMS – Video Management System) su tutte le unità da pesca italiane, comprese quelle finora escluse dai precedenti regolamenti comunitari. A fronte dell’impatto operativo della misura, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha disposto un periodo di transizione per consentire l’adeguamento tecnologico dell’intera flotta nazionale.

La decisione, chiarita attraverso una specifica circolare ministeriale, mira a evitare il blocco delle attività di pesca per motivi non imputabili agli armatori, tenendo conto dei tempi tecnici necessari all’installazione degli impianti e delle complesse procedure amministrative previste. L’adeguamento avverrà in modo graduale, in parallelo con l’avanzamento delle attività tecniche e con la progressiva disponibilità sul mercato delle dotazioni definitive.

Il quadro normativo europeo

La normativa dell’Unione Europea impone agli Stati membri l’obbligo di monitorare le proprie flotte pescherecce, indipendentemente dall’area di operatività, al fine di garantire il controllo delle attività di sfruttamento delle risorse ittiche e il rispetto delle regole sulla pesca sostenibile.

In questo contesto, l’Italia si è dotata di un sistema nazionale di localizzazione e controllo denominato SCP – Sistema di Controllo Pesca, progettato per individuare, archiviare e rappresentare in tempo reale la posizione delle unità da pesca attraverso un’apposita interfaccia grafica, consentendo una gestione operativa centralizzata delle informazioni.

Dispositivi di bordo e integrazione dei sistemi

Le unità soggette a controllo sono tenute a installare specifici dispositivi di bordo in grado di trasmettere dati relativi alla posizione dell’imbarcazione, ai rapporti di pesca, alle emergenze e agli allarmi.

Per garantire l’efficace integrazione dei nuovi apparati con il Sistema di Controllo Pesca nazionale, il Masaf ha avviato, in collaborazione con il Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP) del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, un articolato iter tecnico-amministrativo.

Il percorso prevede diverse fasi propedeutiche: dalla definizione e approvazione delle specifiche tecniche, ai test sui prototipi, fino all’approvvigionamento e alla distribuzione sul mercato dei dispositivi omologati, per arrivare infine alla pianificazione e all’esecuzione delle installazioni su larga scala sulle unità di pesca interessate.

L’obiettivo

L’introduzione del VMS, accompagnata dal periodo di transizione, punta a coniugare controllo, sostenibilità e continuità operativa, garantendo il rispetto delle norme europee senza penalizzare il settore della pesca durante la fase di adeguamento tecnologico.