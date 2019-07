Di:

Io, Nojoud, dieci anni, divorziata – N. Ali, 2009 ultima modifica: da

Bologna – A una donna occidentale è sufficiente un sms per liquidare un marito non più “gradito”. A parte lo squallore del gesto, pare che le cose oggi funzionino così, con buona pace di coloro che credono ancora nel rispetto. Un eccesso, forse, di “libertà”. E un problema che Nojoud, protagonista di una toccante testimonianza, di certo non ha.Siamo nello Yemen, paese ricco di fascino e storia, ma nel quale la condizione della donna, attualmente, è ancora di totale sottomissione all’uomo. In quella cultura patriarcale sono gli uomini a prendere decisioni su ogni cosa, e in alcune zone meno sviluppate del Paese sono molto vive antiche tradizioni tribali. Va da sé che anche i matrimoni, molto spesso, siano combinati dalle famiglie attraverso dei veri e propri contratti. In taluni casi, piuttosto frequenti soprattutto tra i ceti sociali più poveri, le figlie date in sposa ad un uomo maturo non solo sono minorenni, ma addirittura ancora bambine di nove o dieci anni. Una clausola del contratto matrimoniale imporrebbe al marito di aspettare che la moglie “cresca e diventi donna”, ma difficilmente essa viene rispettata. Ai nostri occhi una cosa aberrante, ma che le stesse famiglie tollerano in nome di concetti quali l’onore e il rispetto (a quanto pare, un tema universale e ovunque, sia pure in forme differenti, disatteso). La protagonista della vicenda narrata nel libro è una bambina di dieci anni, Nojoud. La sua è una famiglia numerosa e poverissima, spesso i suoi fratelli e le sorelle sono costrette a chiedere l’elemosina per poter mangiare. Un giorno il padre di Nojoud le dice che presto dovrà sposarsi. La bambina reagisce male all’annuncio, ma non può assolutamente opporsi alla decisione del padre. Si ritrova così sposa ad un uomo molto più grande di lei, brutto e violento, che lei detesta fortemente dal primo momento. Un marito che, tradendo gli accordi presi col suocero, violenta la bambina già dalla prima notte, e in più la picchia perché non sufficientemente sottomessa. Nojoud sopporta a fatica le violenze, e la sua giovanissima vita diventa un inferno. Allora la disperazione la spinge a compiere un gesto impensabile in quell’ambiente e per una bambina così piccola: fugge, si reca nel tribunale e chiede ad un giudice di poter divorziare. La storia fa scalpore e la notizia fa il giro del mondo. La vita di Nojoud viene di nuovo stravolta, questa volta in positivo: con la sua determinazione e con il sostegno di personaggi altrettanto decisi, riuscirà ad ottenere il divorzio e tornare a vivere la sua infanzia. Dopo di lei altre bambine hanno trovato il coraggio di affrancarsi da situazioni analoghe.Il libro è raccontato in prima persona dalla protagonista. Le emozioni suscitate dalla vicenda sono molto forti, così come è viva e realistica la ricostruzione del contesto nel quale è ambientata. Un’immersione in una realtà molto lontana e dolorosa, da leggere senza la presunzione che certi problemi siano altrettanto lontani da noi. Certe problematiche si presentano, in forme e con esiti differenti, in ogni società. Il libro contiene comunque un messaggio di speranza, una chiave di lettura carica d’ottimismo che forse rende un po’ sdolcinato il sapore di una vittoria, ma non mette in ombra la gravità dei problemi che ne sono alla base.è nata in un villaggio dello Yemen nel 1998. Nel 2008 la rivista “Glamour” l’ha inserita nell’elenco delle donne dell’anno. Il libro è stato scritto con la collaborazione diNojoud Ali2009, PiemmeValutazione: 3/5