Di:



Quirinale. Lo ha deciso l’assemblea dei parlamentari del Movimento. I voti contrari alle consultazioni sono stati 62, 17 i favorevoli e 6 gli astenuti.”E’ una decisione coerente, per noi queste dimissioni sono una farsa” dicono i capigruppo M5s alla Camera e al Senato, Federico D’Inca e Maurizio Santangelo. (ANSA) – ROMA, 14 FEB – Il M5s non andrà alle consultazioni al. Lo ha deciso l’assemblea dei parlamentari del Movimento. I voti contrari alle consultazioni sono stati 62, 17 i favorevoli e 6 gli astenuti.”E’ una decisione coerente, per noi queste dimissioni sono una farsa” dicono i capigruppo M5s allae al “Questo è l’ultimo atto di Napolitano. E’ il suo canto del cigno” aggiungono. M5s non parteciperà a consultazioni ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.