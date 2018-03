“San Valentino vicino di San Martino” (Fotogallery)

Di:

Manfredonia – IN prossimità di San Valentino, voglio proporre due novità in conclusione di quanto pubblicato per la cosiddetta ‘Estate di San Martino’; il detto vuole che l’11-11 ogni mosto si fa vino. I detti, come tante altre cose d’altronde, con il tempo possono essere suscettibili di cambiamenti, e quando dico che “ogni mosto è vino” può divenire “ogni posto è divino”; voglio dire che tutti i posti, come il buon vino, con il tempo possono acquisire valore, basta volerlo e metterci l’impegno e la preparazione.

Pensate anche i luoghi, che osservate nelle foto unite a questa pubblicazione, possono migliorare con il tempo.

Immaginate “il cortile Arco San Martino” ( posto tra corso Roma e Corso Manfredi con ingresso sia da via Stella, che in arco da corso Roma ) divenire un luogo amorevole e divino. Come? Con alcuni accorgimenti di arredo urbano ideati da persone che amano il proprio territorio, in collaborazione con addetti ai lavori come gli architetti. Sentite questa proposta, che trae ispirazione su quanto in parte realizzato a Vico del Gargano. Nell’amorevole paese garganico qualcuno ha avuto la buona idea di arredare alcuni vicoli caratteristici con dei quadri naturalistici. Ebbene per fare il quadro della situazione – di come possono diventare i luoghi in questione – dovete stimolare l’immaginazione; per questo conto sul potere evocativo delle parole, che prendono forma da questo scritto … Per mantenerci legati al toponimo del luogo immaginate in tale cortile dei quadri ritrarre San Martino in contesti agresti: dalla raccolta dell’uva, alla vendemmia, a quando sull’altare sorseggia il nettare divino. Vino che qualcuno provvidenzialmente custodisce in botte, affinché il prodotto della vite si mantenga bene. Anche per questo in posti idonei di tale cortile, in dei vasi a forma di botte, si possono impiantare piante di vite. E per rendere più vitale l’ambiente si possono inserire delle piccole “botticelle” che facciano da radio diffusione ( tali prodotti esistono già in commercio ).

In questo modo in determinate ore – ed ad opportuni decibel – sarà possibile ascoltare la musica, che avvicinerà i frequentatori di questo luogo all’amore che si fa arco e varco nelle persone.

Gli archi ed i varchi dell’amore possono avere diversa significazione, da quello sacerdotale a quello coniugale, a quello ideale per lo studio delle scienze e le arti, insomma ognuno vi ritroverà il suo a seconda degli interessi e dei momenti. Per il momento tale iniziativa è stata protocollata all’Ente comunale, nell’augurio che parta dal presupposto di voler tinteggiare di bianco il cortile con infissi azzurri. Questo per comunicare i colori sociali e sportivi della nostra città, inoltre coprendo di bianco le tinte sul giallo, gli abitanti del vicinato avranno meno fastidi dagli insetti, è risaputo che il colore giallino attira gli insetti.

L’iniziativa sarà portata al vaglio del presidente dell’Agenzia del Turismo considerando che -migliorando i nostri spazi urbani ed organizzando degli eventi – si possono attrarre alcuni turisti devoti al Santo. Tante sono le soluzioni pensate per poter rendere accogliente e variopinto il cortile arco San Martino; a proposito di colori il bianco azzurro delle costruzioni si può conciliare ad altri colori con cui dipingere artisticamente le serrande dei box, mentre gli odori possono provenire da variopinte e profumate fioriere, che gli abitanti del posto vorranno porre sui propri balconi. Il cortile può dotarsi di panchine particolari come le fonti luminose, si da rendere tale ambiente unico ed inconfondibile come possono esserlo le nostre abitazioni. Tutto ciò contribuirà a rendere i nostri luoghi familiari al punto di sentirci a casa, magari il rispetto ed il senso civico da qui si svilupperà in tutta la città.

Una città da valorizzare, preservare, e monitorare per poter meglio comunicare quanto di buono si sa realizzare. Per questo oltre che a valorizzare tale contesto con gli accorgimenti prima citati ( altri dettagli ancor più singolari e significativi saranno resi noti agli architetti ) è immaginabile adottare dei dissuasori mobili che consentano l’ingresso alle sole vetture che devono recarsi al garage.

Inoltre, delle webcam possono contribuire a preservare i luoghi e comunicarli pure a chi da casa propria vorrà connettersi con un luogo di Manfredonia, che – come direbbe alla Montesano “la signora inglese” – sarà davvero pittoresco. Come la trovata di creare un bivio all’interno dell’arco prospiciente il cortile, si da costruire una strettoia di 40 cm divenendo la più piccola d’Italia.

Tale passaggio può consentire il cammino dei più piccoli frutto degli innamorati, che possono passare per quella più larga della fantasia. Allora immaginate una luminaria permanente e particolareggiata ad arco che sfavilli notte e dì in via Stella, come la via delle stelle del cielo visibili quando è buio e c’è il sereno.”

(Foto e Testo a cura di Benedetto Monaco, noto come Ben Acta in arte detto Bene – benacta@gmail.com)

