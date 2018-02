Bari-Rifiuti organici: trasformarli in energia è possibile

Di:

“L’impianto trasforma i fanghi in brodo, dei batteri selezionati mangiano questo brodo in soli 2 giorni contro i 20 giorni attuali necessari per la digestione anaerobica dei fanghi non sottoposti ad alcun trattamento preliminare, con totale semplicità poiché fa parte della loro natura prendere la materia organica e trasformarla in metano puro, da usare per esempio, in qualsiasi automobile”, spiega la professoressa Concetta Giasi, ingegnere civile e docente di geoingegneria ambientale presso il Politecnico.

Un brevetto, ideato e progettato insieme al ricercatore Nicola Pastore, rappresentato da un impianto capace di ridurre il volume dei fanghi organici degli impianti di depurazione: questo vorrebbe voler dire addio per sempre allo smaltimento di fanghi organici, infatti da una tonnellata di fanghiglia vengono fuori 0.05 tonnellate non più tossiche e inodore, oltre al metano puro e all’acqua.

Un risultato strabiliante che ha però difficoltà a trovare attuazione a causa della scarsità di investimenti: “È come essere inciampati in un brillante prezioso che non si sa su quale montatura incassare. Non è una questione economica, non voglio soldi, ma è un peccato non provvedere a immettere l’impianto nel sistema”, dice la Giasi in quanto già nel settembre 2016 la sperimentazione è stata conclusa, brevetto italiano depositato e l’ottenimento della proprietà intellettuale internazionale nel novembre 2017 con registrazione nel dicembre dello stesso anno.

Libera Maria Ciociola

(fonte lagazzettadelmezzogiorno)