Campagna elettorale. Elena Gentile a Manfredonia

Manfredonia, 14 febbraio 2018. Continua domani a Manfredonia la campagna elettorale dell’eurodeputato Elena Gentile, candidata al Senato della Repubblica «In questi giorni sto incontrando tante donne e uomini della nostra terra, sto parlando con loro di quello che è stato fatto in questi anni e quel che resta da fare, delle sfide che ci hanno visto protagonisti con i governi Renzi e Gentiloni in Europa. Sto incontrando soprattutto le donne e gli uomini che vivono situazioni di personale difficoltà, non tradendo quello che ha sempre caratterizzato il mio profilo di vita e il mio impegno politico».

Questo il calendario degli incontri di domani: alle 15.00 presso l’Associazione “Formiche” in Via Aldo Moro n.37, incontro con gli operatori della Pesca. Alle 16.00 presso il Centro diurno per demenze ed Alzheimer “Santa Chiara” in Via Feudo della Paglia,n.6. Ore 17.00 presso la Residenza sociale assistenziale Stella Maris a Siponto.

Alle 18.30, Incontro sul tema “Le politiche innovative dell’Unione Europea” presso SMART LAB COWORKING, Via Calle del Porto, Torre B.