Finanziamenti Regione per “Attività culturali”: c’è Carnevale di Manfredonia

Di:

PATTO PER LA PUGLIA ̶ FSC 2014-2020, “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali”(D.D. n. 96/2017 successivamente modificato ed integrato con la D.D. n. 188/ 2017). Nelle more delle procedure previste dall’art. 10, commi 15 e ss., dell’avviso in epigrafe, si pubblica la graduatoria di cui all’Allegato al Verbale n.12 del 26.01.2018 in base all’ordine di attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione di Valutazione, contenente i progetti finanziabili e non finanziabili per carenza di specifica area di capacità ed infine i progetti non valutabili.

allegato

Graduatoria Attività Culturali