Tornano i ribassi sui prezzi del grano duro fino nazionale nel Mezzogiorno d’Italia e Foggia si conferma la piazza termometro di questa vasta area geografica per il cereale pastificabile. La timidissima ripresa dei prezzi all’origine di fine gennaio e la stabilità sul mercato all’ingrosso nel mese scorso – in controtendenza rispetto al dato nazionale Bmti – sono già un ricordo. Due i dati forti: il prezzo medio registrato da Ismea il 7 gennaio sulla piazza pugliese torna a quello del 6 dicembre, mentre l’Osservatorio prezzi della Camera di commercio di Foggia oggi – 14 febbraio 2018 – decreta un calo del 3,08% sul 31 gennaio scorso. fonte https://agronotizie.imagelinenetwork.com Grano duro, tornano i ribassi a Foggia ultima modifica: da

