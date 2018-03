Manfredonia. Incontri nelle scuole sull’obbligatorietà delle vaccinazioni

Di:

Si svolgerà martedì 20 febbraio 2018, alle ore 16.30, presso l’Istituito Comprensivo San Giovanni Bosco il primo dei due incontri programmati dal Lions Club Manfredonia Host su uno dei più importanti e dibattuti temi della Sanità: l’obbligatorietà delle vaccinazioni.

Partendo dal tema nazionale Lions “diffondere la cultura scientifica su vaccinazione ed autismo contrastando la disinformazione”, l’incontro si propone di agire su due fronti: quello della corretta informazione e quello del dibattito, in cui ci si apre al confronto, dando risposta alle perplessità del pubblico, costituito soprattutto da genitori e insegnanti della scuola primaria e materna.

Questa necessità di perseverare nel diffondere la cultura vaccinale si fa più urgente all’indomani della brutale campagna pubblicitaria antivax che ha visto campeggiare sui muri di varie città, tra cui Foggia, immagini crude e false. La comunità medico scientifica ha reagito in modo tempestivo e deciso, come pure la magistratura, ma questo non basta. “Gli incontri – ribadisce la presidente del Lions Club Manfredonia Host, Carlotta Fatone – mirano a diffondere un’informazione basata su studi, verifiche, ricerche svolti da uomini che non fanno solo teoria, ma che sono impegnati sul fronte della salute quotidianamente”.

Relatore sarà il dottor Pasquale Conoscitore che, oltre ad essere Presidente distrettuale del tema nazionale Lions, è pediatra di libera scelta, dunque costantemente alle prese con la tutela della salute del Bambino. Il secondo incontro è programmato martedì, 13 marzo, presso l’istituto elementare Croce.