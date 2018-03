Manfredonia. Indicazioni per pagamento del trasporto scolastico e refezione a scuola

http://www.comune.villacidro.vs.it - IMMAGINE D'ARCHIVIO

Manfredonia, 14 febbraio 2018. L’assessorato alla Pubblica istruzione della Città di Manfredonia, in virtù di quanto rilevato sinora, precisa ulteriormente le modalità secondo le quali è possibile effettuare il pagamento delle tariffe relative al servizio di trasporto scolastico e a quello della refezione, per l’anno scolastico 2017/2018. E’ preferibile, infatti, nel momento in cui si utilizza il classico bollettino postale, oppure il bonifico bancario, osservare queste semplici indicazioni:

se si provvede al pagamento del servizio di trasporto scolastico, occorre specificarlo nella causale, scrivendo: "trasporto scolastico". se, invece, si effettua il proprio versamento per la refezione scolastica, serve specificare nella causale: "mensa", indicando anche il numero del codice PAN. Tali accorgimenti sono volti a garantire un lavoro più efficace, da parte degli uffici comunali preposti, e, al contempo, ad assicurare un servizio più tempestivo, in funzione dei genitori, nell'aggiornamento dei dati sulla piattaforma web dedicata al servizio di refezione scolastica.

