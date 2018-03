Manfredonia, Uccio De Santis “Ci vorrebbero pillole di risate, viva il Carnevale”

Di:

Manfredonia. Uccio De Santis alla Gran Parata della #GoldenNight del #Carnevalemanfredonia.

“Sindaco in Blu”

Dal colore blu,

si sa di più,

e ridi pure tu!?

C’è Uccio e non è in tv,

è in piazza come vuoi tu!

Così il canale facebook,

da spazio al face to face,

eppure se il clima è ice,

a riscaldare il blu,

son le movenze,

di gente in danze,

che assieme suffraga,

un sindaco con fascia blu,

Uccio il Re del carnevale sei tu!

Che con stile e simpatia,

guarisci ogni apatia,

ed un sorriso tuttavia,

a tanti strappi via…

versi By Ben Acta

