Consorzi bonifica pugliesi,50 mln euro per sistemazione idraulica

Bari, 14 febbraio 2019. Cinquanta milioni di euro. E’ la cifra approvata dalla Giunta regionale per “Interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua,canali di bonifica e relative opere idrauliche”. Soldi riconducibili al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020,da spendere in principio entro il 31 dicembre 2019 successivamente,vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, al 31 dicembre 2021.

Le opere da realizzare sono quelle progettate dai sei Consorzi di bonifica—Gargano,Capitanata e i quattro commissariati : Terre d’Apulia,Stornara e Tara,Arneo,Ugento Li Foggi—a cui è stata data facoltà di proseguire,ove ritenuto indispensabile,nel potenziamento dei comparti acquedottistico e irriguo.

L’intesa per la ripartizione del finanziamento è stata sottoscritta dai responsabili dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e dai referenti dei Consorzi.

Ecco le iniziative presentate con relativo impegno economico:

-ripristino funzionalità idraulica canali agro Ostini a seguito alluvione Consorzio Arneo euro 1.900.000,00 del 10 settembre 2016

-ripristino funzionalità idraulica canali ricadenti in Carovigno,Brindisi

Torchiarolo,Cellino San Marco, San Pietro Vernotico Consorzio Arneo 2.100.000,00

-ristrutturazione acquedotto rurale in agri di Noci,Gioia del Colle Putignano Consorzio Terre d’Apulia 4.000.000,00

-ponte tubo impianto consortile Bradano attraversamento Laterza Consorzio Stornara e Tara 3.000.000,00

-sistemazione idraulica tratto finale asta principale canali Samari e Gallipoli – Consorzio Ugento Li Foggi 1.500.000,00

-sistemazione idraulica canale Singole-Vora-Masellana di Cutrofiano – Consorzio Ugento Li Foggi 1.500.000,00

-sistemazione idraulica torrente Correntino-Carpino Ischitella – Consorzio Gargano 2.435.000,00

-sistemazione idraulica torrente Confinara Mattinata – Consorzio Gargano 1.490.000,00

-sistemazione bacini e torrenti Vallone Scarafone area irrigua Sannicandro Garganico – Consorzio Gargano 1.050.000,00

-sistemazione idraulica rete scolante di Muschiaturo e Molinella – Consorzio Gargano 995.000,00

-sistemazione valloni in agro Rignano Garganico,San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis

Consorzio Gargano 785.000,00

-sistemazione valloni nei Comuni di Manfredonia,Mattinata e Monte Sant’Angelo – Consorzio Gargano 1.245.000,00

-bacino colline di Chiesti,efficientamento collettore – Consorzio Capitanata 2.500.000,00

-sistemazione idraulica canale Santa Maria dell’Ischia e messa in sicurezza strada provinciale 42 bis

Consorzio Capitanata 2.100.000,00

-torrente Carapelle sistemazione agro di Ascoli Satriano Consorzio Capitanata 3.700.000,00

-bacino Lago Lesina,efficientamento della rete scolante palude Grande e adeguamento tre ponti

Consorzio Capitanata 2.200.000,00

-bacino torrente Triolo,sistemazione idraulica canale Ferrante

e adeguamento due ponti – Consorzio Capitanata 2.200.000,00

-azione strumentale per gli interventi diretti urgenti di sistemazione

dei canali di bonifica – Consorzio Capitanata 1.000.000,00.

I lavori inizieranno quando?

Ah,aperlo.

A cura di Nino Sangerardi,

Bari 14 febbraio 2019