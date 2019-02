Manfredonia, mistero gatti morti in città. Appello “Bisogna intervenire”

Di:

Manfredonia, 14 febbraio 2019. Sarebbero almeno una decina i gatti trovati morti negli ultimi mesi nei pressi di una casa famiglia, in zona “Case contadini”. Un altro gruppo di animali è stato invece trovato morto sulla S.p.58 per San Giovanni Rotondo, contrada Garzia, nei pressi dell’ex Pantheon.

E’ quanto segnala il sig. Matteo Renato, in seguito all’ultimo animale trovato esanime nei giorni scorsi. “Ho provveduto a contattare il Comando della Polizia municipale per riscontrare quanto da me trovato, ma mi è stato detto che il caso non è di loro competenza. Allo stesso tempo ho segnalato il caso ai Carabinieri di Manfredonia e ai Carabinieri Forestali, ma senza alcun riscontro”.

Dopo inutili tentativi di un intervento da parte delle autorità citate, ad intervenire sul luogo dei fatti è stata stamani una pattuglia degli Ispettori Ambientali territoriali della Civilis di Manfredonia, guidati dal Comandante Giuseppe Marasco: “Stiamo indagando per verificare possibili responsabilità di terzi sulla misteriosa morte di questi gatti. Di certo è strano che questi animali siano improvvisamente morti, senza alcuna motivazione”.

“Prendo l’impegno – conclude il Comandante Marasco – di contattare personalmente e fare intervenire tutti gli organi preposti per tentare di risolvere questa situazione”.

fotogallery



Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata