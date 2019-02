Parto all’ospedale di Cerignola. Padre ha.. 93 anni

Di:

La storia più bella di San Valentino arriva dalla Puglia, dove una coppia decisamente sui generis ha dato alla luce un bel bambino. Di per sé la notizia non avrebbe nulla di clamoroso, se non fosse che il papà avrebbe la veneranda età di 93 anni. Il parto è avvenuto all’ospedale Tatarella di Cerignola ed ha lasciato a bocca aperta medici e infermieri, che hanno confermato la notizia a Fanpage.it.

