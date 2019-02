Puglia: ancora ventoso e ampiamente soleggiato

Di:

Bari, 14 febbraio 2019. L’alta pressione si espande da Ovest favorendo tuttavia l’afflusso, lungo il suo bordo orientale, di correnti settentrionali che rinnovano annuvolamenti tra Molise, Lucania e Daunia. Soleggiato e ventoso altrove. Temperature in generale stabili, con estremi di 7°C e punte di 9°C. Venti tesi settentrionali. Zero termico nell’intorno di 1150 metri. Basso Adriatico molto mosso; Canale d’Otranto da agitato a molto mosso.

Venerdì 15 Febbraio

Freddo e localmente instabile

VENERDI’: Un nuovo impulso freddo in retrogressione dai Balcani, associato all’afflusso di correnti nordorientali, rinnova condizioni di spiccata variabilità sulle regioni meridionali. Nuvolosità irregolare su Molise, Basilicata e Puglia, più diffusa e compatta tra la fascia adriatica e l’entroterra centro-orientale, con qualche pioggia o piovasco sparso e deboli nevicate fino ai 700/900 metri. Temperature in diminuzione, più sensibile nella seconda parte della giornata. Venti moderati, a tratti tesi, tra Grecale e Tramontana. Mari mossi o molto mossi.

Sabato 16 Febbraio

Bel tempo e soleggiato ovunque

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Daunia cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Temperature minime stabili, con estremi di 7°C; massime in aumento, con punte di 15°C. Venti moderati settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 1700 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.