Tarantino “Ripropongo la mia candidatura a sindaco”

Orta Nova, 14 febbraio 2019. ”Cari concittadini, é giunto per me il momento di scendere ancora una volta in campo, riproponendo la mia candidatura a Sindaco della nostra Orta Nova per le prossime elezioni amministrative. É stato oggi un grande onore ricevere la stima di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Direzione Italia, rappresentati dai loro rispettivi segretari provinciali, i quali hanno deciso senza indugio di riconfermare la mia candidatura. Ringrazio loro per la fiducia accordata, con la promessa di continuare a servire fedelmente la mia Città. Dino Tarantino”.