A Vico del Gargano presentato il libro “Il Gargano in tavola” di Grazia Galante

, 14 febbraio 2020. Un panorama della cucina del Gargano di un tempo quello scritto dalla professoressaautrice del libro “il Gargano in tavola – le ricette della cucina di ieri e di oggi” presentato ieri sera 13 febbraio nell’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano. Hanno contribuito alla presentazione, moderata da Grazia Pia Vitillo, l’esperta in erbe officinalidi Ars Nova Peschici che ha recitato dei racconti in dialetto locale. Nella sua esposizione l’autrice Grazia Galante ha descritto quali sono tuttora le eccellenze e le peculiarità della cucina tradizionale garganica, sottolineando le differenze che esistono da comune a comune, diversità dettate molto spesso da condizioni climatiche e dalla distanza dalla costa. “Il cibo fa parte della nostra identità, è ritrovare le proprie radici – ha rimarcato Grazia Galante – attraverso il cibo si conosce anche un popolo”. Ampia spiegazione da parte dell’autrice è stata data alla produzione e al consumo del pane, essenziale nella dieta garganica di tipo mediterraneo, che veniva preparato quasi sempre con la farina di grano tenero, aggiunta il più delle volte con il cruschello.

fotogallery Vittorio Agricola

Una guida indispensabile sul mangiare garganico, che vuol dire anche mangiare in maniera sana. La ricchezza del ricettario non è data soltanto dal contenuto di ben mille ricette garganiche, ma anche dal patrimonio identitario di ognuna, frutto di una ricerca svolta sul territorio dalla stessa Grazia Galante.

A cura di Vittorio Agricola, 14 febbraio 2020