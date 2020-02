Antonio Vigiano “A Foggia al via campagna tesseramento Lega”

Foggia. Anche a Foggia, come in tante piazze italiane, prende il via la campagna di tesseramento per l’anno 2020 della Lega Salvini Puglia, a comunicarlo è il Segretario Cittadino avv. Antonio Vigiano. I Foggiani simpatizzanti saranno accolti al gazebo dove potranno tesserarsi, confrontarsi con i coordinatori e gli attivisti cittadini e diventare parte attiva e sostenere una forza politica in forte crescita anche al Sud.

Per poter effettuare il tesseramento occorre presentare un documento di riconoscimento in corso di validità ed il codice fiscale. L’appuntamento è previsto a Foggia in Piazza Umberto Giordano, nei pressi della libreria UBIK, sabato 15 febbraio 2020, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonchè domenica 16 febbraio, dalle ore 09,30 alle ore 13,00. Tale appuntamento si incardina in un calendario di eventi, che saranno comunicati di volta in volta, che condurranno alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Regione Puglia, dove la Lega Salvini Puglia sarà sicuramente protagonista.

Lo rende noto il segretario Cittadino di Foggia, avv. Antonio Vigiano.