Carnevale Apricenese 2020 – “Il popolo soprano”

: un tema socio-culturale, un argomento sempre attuale e da sempre affrontato nella letteratura, quello del rapporto tra il popolo e il proprio rappresentante politico. In fondo, il Carnevale è il luogo della drammatizzazione delle situazioni quotidiane, della burla, è il momento in cui tutto viene affrontato con il riso, la follia, lo scherzo, è l’occasione in cui l’ebbrezza, la danza, la musica permettono di liberarsi dal proprio io contingente, è … la festa del popolo.Il popolo … che è ben rappresentato dal carro del Pifferaio Magico, favola di Hamelin chesimboleggia il popolo che agisce spinto dal desiderio, dalla purezza dell’esistere, ma può essere preda di inganni, di promesse non mantenute, che rischiano di farlo cadere nelle trappole della vita. Nell’immaginario di “Movidaunia-Apricena”, lo Stato sarà rappresentato da un orco che spenna il popolo, la tassa sarà rappresentata dalla piuma … ma vi è sempre qualcuno che riesce a sfuggire alla legge!!!

Il “Carnevale Apricenese” deve la sua essenza all’Amministrazione di Apricena che permette lo svolgimento di questa importante rappresentazione di maschere; per il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, il Carnevale apricenese è ormai una tradizione che ogni anno cresce e si consolida grazie alla solidità del gruppo che lo organizza, all’impegno dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione con le altre associazioni locali. L’Assessorato alla Cultura con Carla Antonacci e Anna Maria Torelli vi vede un traguardo raggiunto con grande determinazione, pur di regalare, anno dopo anno, ad una comunità intera, giorni di divertimento spensierato nel cuore dell’inverno, ore di gioia ai bambini, ma non solo! momenti di colore e musica, leggerezza e scherzi. Cose quanto mai preziose!.

Il tutto, con l’imponente, notevole, meticolosa preparazione, cura, manodopera profuse dalla stessa Associazione MOVIDAUNIA-APRICENA, in sinergia, coinvolgendo altre associazioni, enti, attività commerciali e le scuole stesse, alle quali l’Associazione MOVIDAUNIA-APRICENA si rivolge per la partecipazione di alunni/alunne pronte a far riscoprire questa nostra storia locale e quest’anno vi sarà un’altra sorpresa letteraria curata da Natia Merlino. La 8ª edizione del “Carnevale Apricenese”, seguendo un percorso ben delineato da festoni che accompagneranno l’arrivo di questo grande evento, sfilerà per le strade del paese ma non solo … Anche quest’anno ci sarà la collaborazione dell’Associazione esterna alla MOVIDAUNIAAPRICENA, quella di “ELEMENTI CREATIVI APRICENA” che, durante i due giorni della sfilata, parteciperà con un proprio carro, dedicato a Frankenstein Junior. Da ammirare anche il carro di “Super Mario” a cura di Biagio Palma, degno di elogio.

Natia Merlino per Associazione “Movidaunia-Apricena” Il presidente Associazione “Movidaunia-Apricena”

Ciro Violano Associazione “Movidaunia-Apricena”

https://www.facebook.com/movidaunia.apricena/

PROGRAMMA Carnevale Apricenese 2020 – “Il popolo soprano”

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020, dalle ore 18:30: Inaugurazione della rassegna

carnevalesca presso il “Fitzgerald Bar”, locale sito in Piazzale Andrea Costa. In tale

occasione sarà possibile effettuare l’iscrizione agli eventi del Carnevale e assaporare

prodotti culinari.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020, dalle ore 22:00: Appuntamento carnevalesco

presso il locale “La Tasca di Apricena” in Corso Garibaldi, 24.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020, dalle ore 11:00: Laboratorio Marcone, che propone

FLIPPER e LUNA PARK in legno, su Piazzale Andrea Costa.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020, dalle ore 15:00: Partenza della sfilata del primo

giorno su Viale Palmiro Togliatti nei pressi della “Tabaccheria La Cicca”, e arrivo su

Piazzale Giovanni Paolo II, dove vi sarà lo show di Radionorba, rappresentata dal dj Benny

Bolognino e dalla voce di Rosaria Rollo & le Radioline.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO MARZO 2020 (MARTEDÌ GRASSO): Falò in

collaborazione con “Alma Caffè”, sito in via San Nazario, per celebrare il martedì grasso,

… un modo per celebrare il martedì grasso nel nostro paese che ha sempre omaggiato

questa giornata in vari modi (cfr. N. Pitta, Apricena, e A. Lombardi, Vocabolario). Durante

il falò si esibirà il “MANU GROUP”.

DOMENICA 1° MARZO 2020, dalle ore 15:00: Partenza della sfilata del secondo

giorno dal bar “Alma Caffè”, sito in via San Nazario. Il corteo carnevalesco percorrerà,

quindi, Viale Aldo Moro e Via Marconi per arrivare, infine, su Piazzale Andrea Costa, dove

si potrà assistere all’Art Music Show di “Illusion”, il nuovo format ideato da Johnny

Glamour e Marco Delli Calici. Vi sarà anche l’estrazione per i premi!!!! Questo corteo

carnevalesco chiude il Carnevale, è una sorta di “Carnuvalett” che in tempi antichi veniva

festeggiato il giorno del Giovedì Grasso.

Allora … tutti pronti per questo spettacolo meraviglioso ludico-folcloristico-culturale!!!!

Vi aspettiamo adulti e bimbi nelle giornate indicate per dare forma al Carnevale e far

risaltare il nostro territorio con questo appuntamento!!!

INFORMAZIONI: Sono a disposizione vari autobus dell’ACAPT nel giorno di Domenica

23 Febbraio e 1° Marzo:

da San Severo ad Apricena, ore 16:20; 20:00; 20:30.

da Apricena a San Severo, ore 14:10; 18:30; 19:35.

da Lesina e Poggio Imperiale ad Apricena, ore 18:05; 21:30; 22:40.

da Apricena a Lesina Poggio Imperiale, ore 16:40; 20:50.

