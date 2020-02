Foggia Acireale: denunciato tifoso

. A seguito di laboriosa attività investigativa esperita dalla Digos della Questura di Foggia, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, C.P. classe 85, Ultras dell’Acireale. In particolare, durante la partita Foggia-Acireale, valevole per la Coppa Italia Dilettanti del 13 novembre 2019, il tifoso siciliano, dopo essersi travisato, accendeva e lanciava un petardo all’interno del settore ospiti. Gli accertamenti svolti, da parte degliconsentivano di identificare, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello Stadio P.Zaccheria e di quelle realizzate da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, il responsabile della condotta delittuosa, nonostante il predetto, al momento dell’accensione e del lancio avesse cercato di celare la propria identità.Tuttavia ai poliziotti nono sono sfuggiti alcuni particolari che sono stati fondamentali per l’individuazione dell’autore del gesto criminoso e il successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Nei confronti del tifoso acese saranno avviate infine le procedure amministrative per l’emanazione del provvedimento DASPO.