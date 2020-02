Foggia, fermato il distruttore della statua “Ritorno a Casa”

. Brillante operazione della Polizia Locale di Foggia che, nella serata dell’undici febbraio 2020, ha chiuso il cerchio su colui il quale aveva brutalmente vandalizzato qualche giorno prima la statua “Ritorno a Casa”, realizzata dal Maestro Leonardo Scarinzi e donata alla Città dal Rotary Club di Foggia. A seguito della visione delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Foggia, di altro ente pubblico e di serrate indagini nonché grazie alla capillare conoscenza del territorio della zona del “Quartiere Ferrovia”, gli agenti hanno individuato, fermato, identificato e denunciato, quale presunto responsabile dell’illecito, un uomo di 36 anni con l’ipotesi di reato di cui all’art. 635 C.P., oltre che per la violazione di norme in materia di immigrazione.

Nell’occasione sono state messe a frutto le competenze e le esperienze maturate in particolare nel corso degli ultimi due anni durante i quali si è pervenuti alla risoluzione di 15 casi corrispondenti ad altrettante azioni criminose ai danni del bene pubblico e del decoro urbano. La statua “Ritorno a Casa”, era già stata in passato oggetto di atti di vandalismo ed anche in tutte le precedenti occasioni la Polizia Locale di Foggia era riuscita ad individuare gli autori dei danneggiamenti.