Foggia, inaugurata corsa sperimentale treno Ferrovie del Gargano per Bari Centrale

. Come annuncia la Regione Puglia, “con l’avvio del collegamento si materializza dunque la interoperabilità delle linee ferroviarie in Puglia, rendendo di fatto possibili treni diretti da e per il Gargano per ogni parte della regione”. “A breve ci saranno ulteriori sviluppi che coinvolgeranno le altre compagnie ferroviarie che operano in Puglia e che saranno illustrati nell’occasione”.

L’assessore ai Trasporti Giovanni Giannini è salito sul treno n. 34653 di Ferrovie del Gargano proveniente da Foggia venerdì 14 alle ore 11.47 nella stazione di Bari Santo Spirito. Giannini sarà comunque presente in stazione a Bari Santo Spirito alle ore 11.30. Il treno arriverà a Bari Centrale alle ore 11.59 al binario IV Ovest, dove sarà atteso dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e si terrà l’incontro con la stampa.

