Bari, 14 febbraio 2020. La carreggiata in direzione nord della strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiusa al km 685,000, a Foggia, a causa di un incidente. Il traffico prosegue lungo la complanare dello svincolo per Borgo Incoronata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

