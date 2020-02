Foggia, Striscia “A Borgo Tressanti 60 famiglie senza acqua da tre mesi”

“Siamo circa 800 persone, sono tre mesi che siamo senza acqua”. Questa la denuncia a Striscia la Notizia dei cittadini di, frazione del comune diin provincia di, dove oltre 60 famiglie stanno vivendo un vero e proprio dramma idrico.

Il problema è sorto dopo il fallimento della ditta che per 20 anni ha portato l’acqua potabile nella piccola frazione. Qui, infatti, il Comune non ha mai provveduto a effettuare l’allacciamento dell’acquedotto. “Per anni abbiamo chiesto alle varie amministrazioni di risolvere la situazione, ma ci sono sempre state problematiche”, spiega ancora una residente all’inviato del Tg Satirico Pinuccio. Nel frattempo la quotidianità per le famiglie è diventata durissima: “Ogni giorno facciamo avanti e indietro da una fontana pubblica, facciamo 12 chilometri all’andata e 12 al ritorno”, ribadiscono i cittadini.