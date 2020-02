Fratelli d’Italia, a Vincenzo Lo Riso e Adriano Carbone guida circolo di Manfredonia

, 14 febbraio 2020. “A seguito della decisione dei coordinatori Provinciali di Fratelli d’Italia, On.e Avv., nei comuni con più di 10.00 abitanti è stato stabilito di affidare la giuda dei circoli territoriali a due coordinatori. Pertanto, nel Comune di Manfredonia la giuda del partito è stata affidata al sig.e al Dott.ed , affinchè gli stessi possano anche nel nostro comune allargare l’area del consenso“.

Vincenzo Lo Riso a StatoQuotidiano. Il coordinatore Vincenzo Lo Riso ha già provveduto ad aprire il Circolo di Fratelli d’Italia di Manfredonia in via Tribuna 112. “Diverse le persone che si sono avvicinate di recente, numerosi i banchetti in piazza”. “Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati alle recenti elezioni Europee, con circa 960 voti a Manfredonia, pari al 5.31%“, dice Lo Riso a StatoQuotidiano. “Siamo ancora in attesa di conferme della scelta di Raffaele Fitto quale candidato governatore in Puglia. Erano stati fatti degli accordi, la Lega in questo momento sembra che stia facendo dei passi indietro, siamo fiduciosi nella nostra leader Giorgia Meloni, per il rispetto degli accordi nazionali. Dopo la conferma del nostro candidato alla regione Puglia, saranno stilati gli elenchi dei candidati per le regionali, che probabilmente ricadranno sui vari componenti dei Comuni con maggiori abitanti della Provincia ci Foggia, compreso Manfredonia dove il nominativo dovrebbe essere quello di Lello Castriotta”, conclude Lo Riso.