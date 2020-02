Gabriella Miccolis (Co.N.Al.Pa Foggia) “Una dog area nel nuovo parco campi Diomedei”

. “L’associazione Co.N.Al.Pa. Delegazione di Foggia si è fatta portavoce del desiderio di molti cittadini proprietari di cani di poter godere di una dog-area all’interno del parco cittadino in via di realizzazione denominato campi Diomedei, e a tal scopo ha inviato una richiesta al Sindaco di Foggia dott. Franco Landella e all’assessore al Verde pubblico, dott. Matteo de Martino, in data 24-01-2010. ( Per dog-area si intende un’area recintata dove i cani possano essere tenuti liberi da guinzaglio per un tempo limitato, per consentire loro di poter stare in libertà senza infastidire gli utilizzatori del parco).

Alla luce del fatto che il numero dei cani da compagnia accolti nelle famiglie foggiane aumenta ogni giorno di più e che maggiore è oggi la consapevolezza dell’importanza di trattare i nostri piccoli grandi amici con le cure e le attenzioni dovute, tema quest’ultimo di recente regolamentato da una Legge regionale a integrazione delle norme precedenti e alla luce del fatto che la città di Foggia è purtroppo carente nel numero delle aree dog presenti nel territorio cittadino, l’Associazione ritiene che l’opportunità di colmare questa lacuna dedicando uno spazio all’interno dell’enorme estensione dei Campi Diomedei sia da valutare, da parte della nostra Amministrazione. L’Associazione, anche a nome di molti cittadini, confida che si possa apporre una piccola variante al progetto iniziale che, inspiegabilmente, non ha dall’inizio previsto questa opportunità.

Si ringrazia il Sindaco dott. Franco Landella e l’assessore dott. de Martino per l’attenzione dedicata a questa istanza.”

M.Gabriella Miccolis, Presidente Co.N.Al.Pa Foggia