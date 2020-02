“Il fatto non sussiste”. 24enne di Manfredonia assolto dopo 8 anni: “Finalmente giustizia”

Arrestato nel 2012 con altre 2 persone

, 14 febbraio 2020. A 8 anni dall’arresto, a circa 6 dalla sentenza di I grado, un 24enne di Manfredonia (classe 1996, all’epoca dei fatti 16enne) è stato assolto in Appello perchè “il fatto non sussiste”. Con provvedimento dello scorso 7 febbraio 2020, presso la, Presidente dott., un giovane del centro sipontino – assistito legalmente dall’avvocatodel Foro di Foggia -, è stato infatti assolto dall’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da atti, il giovane era stato arrestato nel 2012, con altri 2 imputati (all’epoca dei fatti maggiorenni), con successiva condanna, in primo grado, del Tribunale per i minori di Bari (provvedimento dell’11.12.2014) a una pena di 10 mesi e 20 giorni.

Ora, dopo circa 6 anni la sentenza di assoluzione in appello perchè il fatto non sussiste. “Siamo riusciti finalmente ad attestare la totale innocenza del nostro assistito”, dice a StatoQuotidiano l’avvocato Le Noci. “Dispiace che il giovane abbia dovuto attendere 6 anni per il riconoscimento di quanto realmente avvenuto e, dunque, la sua totale estraneità a fatti. Nonostante l’assoluzione – conclude l’avvocato Francesco Le Noci – sottolineo i gravi disagi familiari, personali e lavorativi che il giovane ha dovuto subire ingiustamente in questi anni”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it