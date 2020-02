Il sindaco Di Fiore prescrive “Terapia dell’Amore”, a Rignano Garganico

. Il primo cittadino di Rignano Garganico, ex-studente in Infermieristica, prescrive la terapia dell’amore agli abitanti del suo paesino. Luigi Di Fiore fa affiggere un cartello dove si invita ad innamorarsi. Nel giorno dinon potevano non raccontarvi questa storia che ha il sapore di altri tempi. Il racconto proviene dal più piccolo comune della Montagna del Sole, Rignano Garganico , noto per il sito Paleolitico di Grotta Paglicci e da oggi come la capitale degli innamorati. Ciò grazie al sindaco, ex-studente in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Bologna, che già qualche tempo fa aveva stupito per la cartellonista che ricordava agli automobilisti che a Rignano “ i bambini giocano ancora per strada “.