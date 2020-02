“La Comunione dei Beni”, Scotellaro a Foggia “Il cuore sopporta, la mente rimugina”

Foggia, 14 febbraio 2020. “Fate spazio al Noi […]. Non andate a cercarla nelle urla, nelle grida, nel pianto, nell’offesa o nel tradimento, la soluzione. Verrà. Merita fiducia!”. Sono versi tratti da “La Comunione dei Beni”, la raccolta di poesie scritta da Antonio Scotellaro, pubblicata da Andrea Pacilli Editore, in distribuzione già da più di un mese. Il libro è stato già presentato a Foggia, l’11 gennaio, all’interno del Teatro delle Marcelline, e a Torino.

Il 14 febbraio sarà anche ad Ascoli Satriano, alle ore 18.30 presso la Nuova Pinacoteca(ex ospedale) Hospitium Peregrinorum. Dialogherà con l’autore Massimo Capuano. Le attrici Rosanna Giampaolo e Stefania Stango animeranno reading poetico e vis teatrale. Il 15 ancora a Foggia, alle 18.30 presso l’istituto di Lingue e cultura ‘Marcelline’. Dialogherà con l’autore Stefania Tetta. Ad animare il reading poetico ancora le attrici del Teatro del Pollaio, Rosanna Giampaolo e Stefania Stango. Il 29 febbraio il poeta presenterà ‘La Comunione dei Beni’ a Roma e poi in tante altre città. E a Torino, per esempio, la presentazione ha dato luogo tra il pubblico ad un’interessante discussione da cui sono emersi sentimenti ed emozioni, perché le poesie del libro sollecitano una sorta di scavo interiore, “ti leggono dentro”, come ha ancora a dire Scotellaro.

“La Comunione dei Beni” è un libro complesso che parla di più tematiche. La prima parte tratta della famiglia, del bene comune, della differenza tra il bene e il male, dell’educazione, “del dolore per la perdita di mio padre che è morto di cancro”, come racconta a Stato Quotidiano l’autore, della malattia mentale osservata con gli occhi di chi sta accanto al malato, dell’adolescenza. La seconda parte tratta dell’amore nelle sue sfaccettature: la seduzione, l’eros, il godimento, la figura femminile, la bellezza nell’arte. In ogni parola una suggestione, in ogni verso una riscoperta, in ogni strofa una di quelle verità che l’anima cerca per trovare la via, per capire la vita. Parole in libertà, pensieri senza pause, a volte non frammentati dalla punteggiatura. Parole dirette che arrivano subito al cuore, lo attraversano per poi raggiungere l’anima. Perché, come scrive Scotellaro nei suoi versi, […] “Il cuore sopporta, la mente rimugina: è l’anima che riconcilia. I giorni finiranno, resteranno i ricordi e le solitudini. Invaghite la casa della vostra bellezza. Dove è riposta la gioia, lì conducetevi”.

Antonio Scotellaro comincia a scrivere e pubblicare poesia all’età di 16 anni, sin da quando era adolescente. Schivo e riservato, non interessato alla politica ma al mondo più ampio della cultura, il poeta nasce a Novara, poi si trasferisce con la famiglia d’origine a Foggia dove frequenta l’Istituto d’Arte. Parte, dopo le superiori, per Bologna dove studia al DAMS (corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), e, più tardi, avendo completato gli studi, prende a girare mezzo mondo per l’arte. Scotellaro è stato interior designer per Chateau d’Ax ed altri mobilieri; ha lavorato a Siena dove ha organizzato mostre presso i Magazzini del Sale, spazio espositivo situato all’interno del Palazzo Pubblico di Siena. La sua attività principale è sempre stata quella di lavorare nel mondo dell’arte a stretto contatto con gli artisti. Attualmente collabora, organizzando mostre con artisti nazionali e internazionali, a Jam Progetto Arte che raccoglie una rete di artisti che si professionalizzano e mettono a disposizione della rete stessa la loro professionalità. Importante anche il suo impegno nella scrittura. Nel 1990 va in giro con la compagnia “Il cerchio di gesso”, di Foggia, per rappresentare le sue poesie. Ha scritto, per vari giornali e per molto tempo, recensioni, saggi.

Al 2003 risale il suo ultimo libro. Ad oggi, Scotellaro ha due romanzi in sospeso e “La Comunione dei Beni” rappresenta un ritorno alla scrittura poetica dopo una lunga pausa durata circa 15 anni. “Mi sono rimesso a scrivere” le parole di Scotellaro “e l’editore, pugliese e che lavora nel campo da ben trent’anni, ha voluto subito pubblicare i miei lavori”. Accompagna sempre la produzione del poeta foggiano una vis civile, con uno sguardo rivolto alla società a cui vuole offrire spunti di riflessione. In particolare, ne “La Comunione dei Beni” emergono meditazioni sul senso della vita, e del dolore che in un attimo può cambiare la vita stessa. “Questo libro” secondo Scotellaro “va letto sin dall’immagine di copertina, realizzata da un’artista russa, Daria Kirpach, che illustra il senso delle tematiche del libro stesso. Un libro fatto di versi che delineano momenti essenziali, pregni di un amore che è concreto e fatto di gesti, di attenzioni, di tempo donato, di presenza servizievole e premurosa. Versi che vogliono riportare ad una vita che risulta tanto più vissuta quanto più è attraversata da una quotidianità che è sì caotica, disordinata, con oggetti sempre spaiati, sempre persi ritrovati e persi ancora, ma, proprio per questo, in grado di fare da contrappeso ad un silenzio che è assenza, mortorio, vuoto. Versi che vogliono ritornare ad un tempo di corse per le strade, “alla peste che ero, al pane duro della tavola”, alle marachelle a volte crudeli come “prendere gatti per la coda e farli volteggiare sui tetti”: il tempo della spensierata infanzia. Che permane vivo e liberatorio nei ricordi.

E, ancora, in quei versi: un invito a dare importanza alla scrittura, a dare un senso alle parole; una sollecitazione a stare insieme, a vivere amando. Ed un pensiero alle donne, mamme e factotum, a cui mancano spesso prossimità e cura, e a cui, pure, pare necessario riconoscere la capacità di trasmettere l’alfabeto dell’Amore ai figli, ai giovani.