Le nuove frontiere dell’auto: il noleggio a lungo termine

. Si tratta di fatto di prendere un’ autovettura a noleggio per un periodo di tempo che supera i 3 anni. Al termine del noleggio il cliente potrà decidere se acquistare il mezzo, o se invece desidera sostituire l’auto ormai usata con una nuova, perfezionando un nuovo contratto di noleggio a lungo termine.

Cosa comprende il noleggio

Cerchiamo di capire come funziona il noleggio a lungo termine partendo da cosa è compreso nel contratto iniziale. Il cliente che riceve un’offerta per un’auto a noleggio legge solitamente una cifra abbastanza modica, da saldare di mese in mese. Questa piccola cifra non serve per il pagamento dell’auto, che rimane di proprietà della società che l’ha noleggiata. Il canone invece comprende tutti i servizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria. L’unica spesa che resta fuori dal conto totale è quella per il carburante. Il cliente non dovrà pagare neppure il bollo, del resto l’auto non è di sua proprietà, la sta utilizzando a noleggio.

Si risparmia?

A conti fatti si tratta di un’opportunità interessante, per varie ragioni molto valide. La prima riguarda la possibilità di cominciare sin da subito l’auto che si desidera, senza dover sborsare cifre esorbitanti per acquistarla. Solitamente i contratti di noleggio a lungo termine comprendono anche un anticipo iniziale, che è però di poche migliaia di euro; se si hanno cifre cospicue a disposizione si può tagliare in modo sensibile il costo mensile del noleggio.

Cosa si paga

Come abbiamo detto, l’unica spesa da affrontare, oltre al costo del noleggio, riguarda l’acquisto del carburante. Considerando comunque che si può scegliere la vettura che si desidera, anche modelli a GPL o a metano, e persino auto ibride o elettriche, in modo da tagliare sensibilmente anche questa voce di spesa. Per quanto riguarda i tagliandi periodici, eventuali riparazioni dovute a guasti o a incidenti, la sostituzione delle gomme invernali, così come per l’assicurazione e per qualsiasi tipo di manutenzione, non si deve pagare nulla. A tali incombenze pensa la società di noleggio, che salda in tutte le occasioni l’autofficina.

L’auto a guida immediata subito a casa

Un altro interessante vantaggio dato dal noleggio a lungo termine riguarda la possibilità di cominciare sin da subito a guidare la nuova vettura, senza dover attendere oltre o dover andare più volte dal concessionario. Sono infatti dissipabili in rete numerose offerte di auto a noleggio a lungo termine tra le quali scegliere quella che si preferisce. Si può scegliere il marchio, il modello, la motorizzazione, e volendo anche il colore e gli allestimenti. La vettura da noi scelta sarà in pochi giorni a casa nostra, perché la si possa utilizzare come meglio si crede. Al termine del periodo pattuito si può sostituire l’auto con un nuovo modello, senza doversi preoccupare di nulla. Si tratta proprio di una formula che restituisce al proprietario di un’auto tutto il piacere della guida, eliminando le preoccupazioni.