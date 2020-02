Manfredonia. Carnevale 1960. “Sogno di un pescatore”

Manfredonia, 14 febbraio 2020. Nel 1960, (sessant’anni fa) in occasione della 7^ Edizione del Carnevale Dauno, l’intraprendente prof., brillante docente di Storia dell’Arte e di disegno presso il Liceo Scientifico di Manfredonia, con la collaborazione di alcuni studenti del suo istituto, tra i quali voglio ricordare:allestirono l’indimenticabile carro allegorico in cartapesta di una bellezza inaudita per l’epoca dal titolo:” dedicato al mare. Il progetto dell’opera fu realizzato su disegno dello stesso prof. Adabbo. Mi riferiva Nicola Capurso, per anni gestore del Cinema S.Michele, studente all’epoca presso il Liceo Scientifico, che il prof. Adabbo dava continuamente suggerimenti ai suoi collaboratori di come realizzare le strutture in ferro del carro e poi come lavorare e applicare la cartapesta per la realizzazione del carro allegorico. I tre studenti che lavorarono più assiduamente all’allestimento del carro allegorico di quell’anno, sempre su direttive del prof. Adabbo, furono Elia Forte, Alfredo Troiso e Mimì Prencipe. La carta di giornale, per la lavorazione della cartapesta fu reperita dal popolare giornalaio locale Paolo Brigida detto “Scialippe”. Successivamente l’opera in cartapesta fu dipinta in maniera mirabile dal prof. Adabbo. A detta di alcuni giornalisti della stampa locale di quell’anno che l’impatto con il pubblico all’uscita del carro allegorico per il percorso cittadino fu di totale meraviglia per la bellezza e l’originalità dell’opera in cartapesta realizzata.

BIOGRAFIA DEL PROF. TOMMASO ADABBO

Il prof. Tommaso Adabbo nato a Manfredonia il 1° gennaio 1921. E’ stato nel corso della sua vita un eccellente pittore e disegnatore di pregio, critico d’arte, nonchè M° per lavorazione della cartapesta e collezionista di conchiglie e fossili. Nel dopo guerra è stato tra i pionieri del Carnevale Sipontino moderno. Professore di disegno con incarico di vice preside prima presso l’Istituto Magistrale Statale “Roncalli” e poi per anni fino al 1984 in servizio sempre come docente presso il Liceo Scientifico “Galilei” di Manfredonia . Tra i suoi carri allegorici realizzati in cartapesta voglio ricordare: “Nascita di Nettuno” e “Notti di Carnevale” nel 1955; “Banchetto Neroniano” nel 1956; “Cocktail orientale” nel 1957; “il Carnevale nel Mondo” 1958; “Pinocchio e i suoi amici” nel 1959; “Sogno di pescatore” nel 1960, ultimo carro allegorico allestito a carnevale dal prof. Adabbo. Va precisato che i carri allegorici dal prof. Adabbo sono stati costruiti negli anni con la collaborazione dei suoi allievi del liceo scientifico. Tra gli altri studenti del liceo scientifico che collaborarono con il prof. Adabbo dal 1955 al 1960 alla realizzazione dei carri allegorici voglio rammentare: Mimì Di Bari, Pietro La Torre, Pino Rinaldi, Elio Guerra, Ciccillo Rinaldi, Michele Apollonio, Elio De Feudis ed altri. Va ricordato, altresì, che nel 1957, il chitarrista Ciro Ruggiero, collaborò insieme agli studenti del liceo scientifico diretti dal prof. Adabbo, alla realizzazione del carro allegorico in cartapesta intitolato: “Coktail Orientale”. Nel 1963 il prof. Adabbo disegnò la copertina della 1^ Rivista del Carnevale Dauno di Manfredonia. Va infine sottolineato, che alcuni disegni di elevata fattura artistica realizzati dal prof. Adabbo sono stati inseriti nel vocabolario dialettale di Manfredonia del prof. Pasquale Caratù e del dott. Matteo Rinaldi, pubblicato nel 2006 dal Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia. Quando nel 1995 andai a casa sua a intervistarlo per avere notizie sulla sua esperienza e partecipazione al Carnevale Dauno, mi colpì la sua disponibilità e l’ospitalità riservatami. In quell’incontro, mi mise a disposizione due album di tutte le sue foto di carnevale degli anni ’50 e poi ebbe a dire parole di elogio per gli autori dei carri allegorici in cartapesta che tenevano in auge un’antica tradizione. Quando lo sollecitai a parlarmi del suo carro allegorico più bello realizzato nel 1960 dal titolo: “Sogno di pescatore” fu molto critico nei riguardi dei giurati del carnevale di quell’anno, e mi confessò che fu così indignato dal comportamento di quei giurati che non volle più partecipare al carnevale negli anni successivi. Ricordo, anche il suo forte dissapore verso coloro che avevano eseguito nel tempo le opere di restauro del Sacro Quadro della Madonna di Siponto, perché sosteneva che avevano compromesso il dipinto originale della preziosa Icona. Il prof. Adabbo è deceduto alla veneranda età di 92 anni, il 30 agosto 2013, giorno di festa dedicato alla Madonna di Siponto alla quale il professore era molto devoto. Una persona perbene il prof. Adabbo, un artista di talento, un signore d’altri tempi, che non va certamente dimenticato.

**Le bellissime foto d’epoca inserite nel presente articolo sono di Gino (Gigino) Losciale, capostipite dei fotografi Losciale di Manfredonia.

