Manfredonia. Corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

Manfredonia. IlItaliana è lieto d’informare la cittadinanza dell’ attivazione del nuovo corso di formazione per volontari dellaIl corso 2020 inizierà il 07/03/2020, si svolgerà presso la nostra Sede, sita in via Maddalena 136 e durerà circa due mesi, con lezioni al sabato pomeriggio più una lezione infrasettimanale. Le iscrizioni sono già aperte e lo saranno sino alle ore 13.00 del 07/03/2020; ogni corsista dovrà registrarsi sul portalee riempire il modulo cartaceo da consegnare in Sede, corredato dai documenti di riconoscimento. La sede sarà aperta martedì e giovedì per informazioni, dalle ore 19.00 alle 20.00. Inoltre, è a disposizione il numero 339 800 2102. L’ esame di fine corso è previsto tra fine aprile ed inizio maggio. Al termine del corso ogni aspirante volontario svolgerà un tirocinio obbligatorio che verrà attivato dal Comitato.

ANTONIO BEVERELLI – Portavoce Associazione della Croce Rossa COMITATO DI MANFREDONIA