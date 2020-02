Manfredonia, omicidio Paglione: istanza al Riesame per esclusione premeditazione

Manfredonia/Bari, 14 febbraio 2020 Omicidio Paglione : presentata l’istanza al Riesame di Bari per l’esclusione dell’aggravante dellaa carico di51enne del centro sipontino, il cui arresto è stato convalidato lo scorso 8 febbraio 2020, in carcere a Foggia, dinanzi al G.i.p. dr.

L’uomo, difeso dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, risponde al momento dei seguenti reati: “artt.575,577 n.3 c.p. (omicidio con l’aggravante della premeditazione,ndr), ed è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il seguente reato: art.61 n.2 c.p. art.4 legge 10/1975 (Circostanze aggravanti comuni), in entrambi i casi, fatto commesso a Manfredonia il 05 febbraio 2020“.

La difesa dei familiari della vittima. “I colpi inferti alla vita, nella parte anteriore e posteriore del corpo, risultano nettamente maggiori rispetto a quelli indicati dal Cipparano in sede di interrogatorio, dinanzi al Pm”. E’ quanto aveva reso noto, in esclusiva, a StatoQuotidiano l’avvocato Pietro Schiavone, nella qualità di difensore delle parti offese e all’esito dell’esame autoptico, sul corpo di Vincenzo Paglione di Manfredonia. “I miei assistiti non intendono rilasciare alcuna dichiarazione ma vogliono solo esprimere il loro profondo ringraziamento nei confronti della Polizia di Stato e del P.M. presso la Procura di Foggia, Dott.ssa Gravina, per l’impegno profuso al fine di accertare non soltanto la responsabilità penale dell’evento ma tutto quanto necessario ai fini di un giusto processo e di una pena equa che contempli le aspettative dei familiari della vittima e quelle di giustizia”.

L’ESAME AUTOPTICO. I QUESITI DEL PM. L’esame autoptico si è svolto il 10 febbraio 2020, nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, alla presenza del dr. Ricci e del consulente di parte, incaricato dal difensore dei familiari del Paglione, avv. Pietro Schiavone. I quesiti posti dal Pm dr.ssa Gravina, correlati all’esame autoptico, sono diretti ad accertare l’esatto numero dei colpi inferti dal Cipparano contro il Paglione, quanti di questi colpi (inferti con un “coltello di una lama di circa 13.5 centimetri“) risulterebbero mortali, la relativa forza, direzione, le parti del corpo della vittima attinte. Con l’esame autoptico si cerca di stabilire se ci sono o meno segni di colluttazione sul corpo della vittima, al di là dei colpi inferti con il coltello. Si ricorda come Biagio Cipparano, difeso dall’Avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, ha “sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in sede di Commissariato, dinanzi al Pm dr.ssa Maria Giuseppina Gravina, ma non ha ricordato esattamente cosa è successo dopo il primo fendente inferto contro il Paglione”

FOCUS STATOQUOTIDIANO. OMICIDIO PAGLIONE, ARRESTO E CONVALIDA BIAGIO CIPPARANO

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it