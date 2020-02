Manfredonia, “pratiche oscure” ai Comparti (FOTO)

Un piccolo pentacolo, una sorta di tavola Ouija di pietra, un falò e un albero con un croce rovesciata circondata da un cerchio di pietre e un’altra croce di legno appesa. Questi simboli esoterici sono stati trovati in zona Comparti. Rappresentano resti di pratiche occulte o uno scherzo di pessimo gusto?

“Oggi torniamo nei Comparti, dove qualcuno ha pensato che lanciare spazzatura dall’auto fosse ormai uno sport superato. Ora ci si dedica a pratiche oscure! O si fa finta di farlo per allarmare tutti. Chiediamo l’intervento immediato…Ah no forse ci risponderanno che non siamo di Manfredonia”.

Lo riporta la pagina Angeli di Quartiere – Manfredonia