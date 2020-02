Pantera nel Foggiano: un mese di conferme, dubbi e psicosi

Foggia, 14 febbraio 2020. E’ passato esattamente un mese, ad oggi, dal primo avvistamento della pantera, in seguito alla segnalazione dell’operaio Nicola Chiarappa di San Severo, con ulteriori avvistamenti segnalati nelle campagne circostanti, oltre a un breve filmato della videosorveglianza e orme ritrovate presso un’azienda edile di Apricena. In questa circostanza anche il dottor Francesco Bertani, veterinario di Asl di Foggia, parlò di “orme compatibili con il felino” e lo stesso proprietario della cava, l’imprenditore Andrea Sassano, spiegò di aver visto il felino bere vicino a una fonte d’acqua mentre si stava avvicinando alla sua azienda, per poi allontanarsi.

A questo hanno fatto seguito 4 collegamenti tv in diretta nelle trasmissioni La Vita in Diretta su Rai1 e Pomeriggio Cinque su Canale5. Il dott. Federico Coccia, veterinario già presidente del Bioparco di Roma, confermò la presenza della pantera nelle campagne sanseveresi. Già 2 volte su RAI1 aveva lanciato messaggi preoccupanti: “Abbiamo una animale che è affamato e va nel panico, non vorrei allarmare nessuno ma se incontrerà un uomo reagirà in modo sbagliato e potrebbe succedere una tragedia”. Aggiungendo anche che: “La pantera è un simbolo di potere nelle proprietà dei malavitosi. Molto probabilmente è scappata da una di queste residenze”.

Luigi Urbano, responsabile del servizio veterinario dell’Asl di zona, ha sostenuto in più occasioni che le tracce e gli avvistamenti erano, in quei casi, attendibili. “Dal luogo del primo avvistamento la pantera ha percorso almeno dieci chilometri“. Si sono alzati in volo pure i Predator dell’Aeronautica, velivoli comandati da terra partiti dalla base di Amendola, con scarsi risultati.Col tempo sono stati mobilitati 15 tra uomini della Forestale e dall’Asl di Foggia, 2 gabbie/trappole e persino veterinari esperti di impronte dell’Università di Teramo. Con la maggiore visibilità sono cresciute anche la segnalazioni non credibili da parte di qualche mitomane. In seguito c’è stata la recente segnalazione a Poggio Imperiale. “La presenza della pantera nel territorio è certa al 100%.”- ha spiegato un brigadiere della locale stazione ai microfoni di Stato– “Posso dirlo perché è stata avvistata personalmente da un carabiniere della Forestale una settimana fa. Ha dato l’allarme però l’animale è riuscito in seguito a fuggire”.

Il giorno dopo sono arrivati i risultati della capra sgozzata che escludevano la presenza del DNA dell’animale. Molti hanno quindi parlato di fake news, avanzando dubbi sulla stessa esistenza del felino. Gli scettici puntavano il dito proprio sull’assenza di resti di animali predati per un felino che arriva a 90 Kg di peso e mangia fino a 3,5 kg di carne al giorno. Da una breve indagine si scoprono però alcune cose interessanti. Una pantera caccia la maggior parte del tempo di notte nutrendosi di roditori, volpi, uccelli, pesci, serpenti, gatti e persino insetti e frutti dolci. Molti di questi animali sono presenti in abbondanza nella vasta zona compreso tra San Severo, Poggio Imperiale, Lesina e San Nicandro Garganico, dove si riferiscono le ultime testimonianze. La mandibola della pantera nera è impressionante, in grado di masticare un’intera preda, inclusi le ossa e il cervello. Mangia ciò che ritiene necessario e sotterra quello che può per tornare successivamente a cibarsene. (Fonte Wikipedia) Non stupisce quindi che non siano stati trovati resti in un territorio così vasto.

FOCUS STATOQUOTIDIANO. Gli ultimi aggiornamenti sul “caso Pantera”