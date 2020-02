Servizio Le Iene su mafia a Foggia, Italia Viva “Bisogna assumersi responsabilità”

“Italia Viva crede che la politica debba prendersi le sue responsabilità, sia in proprio sia a supporto delle associazioni e delle diverse articolazioni della società civile. Con un impegno per il lavoro e per la crescita, per la quale ribadiamo l’efficacia, anche per la Capitanata del “piano shock” proposto dal nostro partito e una forte azione per la coesione, la vicinanza, la solidarietà fra i tanti cittadini onesti di questo territorio. Per questo il nostro appello, che non ha pretese di primato o di primogenitura, è rivolto a tutti, fuori e dentro le istituzioni”.

ROSA CICOLELLA ALDO RAGNI

. “Il servizio delle Iene sulla mafia foggiana ci ha messi di fronte a una verità impietosa: la città capoluogo non è assalita da una ristretta minoranza di assassini, ma convive con un antistato pericoloso e aggressivo, che ha una sua area di consenso e una capacità intimidatoria tale da indurre persino le sue vittime dirette ad un negazionismo ostinato.. Che riteniamo vada condotta in forme meno tragicomiche di quelle seguite ieri in Consiglio Comunale. Arrivare a votare all’unanimità due distinti documenti profondamente diversi fra loro significa non essere all’altezza della sfida a cui tutti noi siamo chiamati”.