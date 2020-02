Shopping online per gli amici animali: un trend in continua crescita

Oggi compriamo di tutto online. Acquistiamo vestiti che, grazie al reso gratuito e ai pagamenti a distanza di settimane, ci permettono di evitare “sorprese” al momento della consegna. Oggi da casa ordiniamo la spesa attraverso portali online dedicati presenti in diverse città d’Italia, evitando file alle casse e lunghe attese.

Un trend in continua crescita è il mercato degli acquisti online per i nostri animali domestici. Questo incessante incremento è causato, secondo gli analisti, dalla “umanizzazione” degli animali. Infatti, i prodotti per animali domestici venduti tramite e-commerce rappresentano la categoria online in più rapida crescita, con un tasso del 67% annui arrivando a un mercato da 3.4 miliardi di dollari, superiore di 10 volte rispetto ai negozi fisici.

Perché sempre più persone acquistano prodotti per animali online?

Il vantaggio dei negozi fisici è il contatto tra il commerciante e il cliente: non ci sono dubbi a riguardo. Il negoziante può consigliare, dare informazioni grazie alla propria esperienza. Le piattaforme online, però, stanno cercando di compensare “questa mancanza” sempre di più, trasformandosi in veri e propri centri in cui trovare persone esperte e qualificate.

È l’esempio di Robinson Pet Shop, la più grande realtà in Romagna nella vendita di alimenti ed accessori per animali, che, tra le sue varie sezioni, ha anche un blog attraverso il quale documentarsi su ogni cosa riguardante gli animali (suddiviso in categorie), e che da addirittura la possibilità di chattare con un esperto (alimentazione, malattie) o il personale della piattaforma. Sono ovviamente figure che non vanno a sostituirsi al veterinario di fiducia.

Robinson Pet Shop ha una grande varietà di alimenti, adatti per ogni esigenza. Tra gli alimenti più qualificati ci sono le crocchette per cani e gatti Canagan che, a differenza di altre marche, utilizzano ingredienti ad uso umano, proteine ad altissimo valore biologico e sono esenti da qualsiasi prodotto chimico. Ad esempio, la referenza Scottish Salmon è ottima per le allergie, dermatiti, sensibilità alimentari, otiti allergiche, lacrimazioni. Non per nulla è stato, per tre anni di fila, il miglior mangime inglese. Invece, la referenza Country Game è ottima per i periodi invernali e per i cani molto attivi.

Sempre più alimenti venduti sono Cruelty Free, ovvero cibi per cani e gatti non testati su animali in stato di costrizione. Questo risulta essere, oggi, un punto di forza per le piattaforme di vendita online. Si tratta, infatti, di un valore non di poco conto per i possessori di amici a quattro zampe, attenti costantemente alla salute dei propri animali e al trattamento degli animali durante le sperimentazioni.

Un altro vincolo che nel passato faceva pendere l’attenzione dei clienti maggiormente verso i negozi fisici era il fatto di avere il prodotto subito. L’avvento di Amazon e delle sue rivoluzioni ha completamente spostato l’attenzione verso le esigenze dei clienti, così ogni piattaforma di vendita online ha puntato ad accontentare i propri clienti su qualsiasi aspetto. Siti come Robinson Pet Shop, infatti, hanno una consegna di 48 ore, annullando i costi di spedizione con una certa spesa.

In definitiva, il mercato dei prodotti per animali online continuerà a crescere proprio grazie ai molteplici servizi offerti, via via sempre più concentrati in una sola piattaforma che permette di avere informazioni e prodotti in pochissimo tempo, sempre più certi e fiduciosi della qualità e dell’attenzione riscontrabile sul web.