“Siamo innamorati di Foggia, per questo Piantiamo il Futuro”

Bambini, insegnanti, mamme e papà, nonne e nonni: si ritroveranno tutti insieme, domattina, sabato 15 febbraio 2020, alle ore 9.30, per mettere a dimora nuove e giovanissime piante d’ulivo negli spazi verdi della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Catalano-Moscati” di Foggia, in via Altamura

Quella di sabato sarà una grande festa di partecipazione, con colori, musica, natura e poesia, con le bambine e i bambini più piccoli a celebrare il loro amore per l’ambiente. La piantumazione avverrà sotto la guida esperta dei volontari SPI Foggia, promotore dell’iniziativa alla quale hanno aderito con entusiasmo alcune tra le scuole più attive del capoluogo per quanto riguarda i progetti che valorizzano la crescita e la formazione degli alunni nel rispetto di una nuova coscienza ecologica e ambientale. La festa inizierà con l’arrivo di “NELLO”, il pullmino rosso dei diritti che sta attraversando tutta la Capitanata. Con la partecipazione di genitori, nonni, bambini, docenti e dirigenti scolastici, gli alunni dell’istituto scolastico mostreranno i loro disegni e declameranno poesie e canti dedicati agli alberi e, in particolare, all’ulivo, simbolo millenario di pace, condivisione, prosperità. In Puglia, gli uliveti che colorano di verde le sei province della regione custodiscono oltre 60 milioni di ulivo, uno per ogni italiano. Si tratta di un numero imponente che mette in evidenza un patrimonio paesaggistico, rurale, storico e culturale di inestimabile valore. L’ulivo è uno dei simboli pugliesi e italiani più amati. Il problema globale rappresentato dai violenti cambiamenti climatici in atto sta mobilitando le nuove generazioni. L’obiettivo di “Piantiamo il futuro” è duplice: sensibilizzare le Istituzioni locali sulle questioni ambientali; favorire la crescita dell’educazione al rispetto dell’ambiente, a partire dalla più tenera età. Per questo lo SPI Cgil Puglia ha lanciato la campagna che, entro febbraio 2020, porterà alla messa a dimora di mille alberi in tutta la Puglia.