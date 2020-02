“Treno del Gargano”. Fitto “Assurdo, non esiste niente, spot elettorale che offende garganici”

. “Di messa in scena in messa in scena: oggi Emiliano ha inaugurato il! Che non ci sarà domani, né nei prossimi giorni! Per il quale non sarà possibile fare il biglietto ferroviario”. Lo dice in una nota

“Non ci credete? Collegatevi con il sito delle Ferrovie del Gargano o chiamate i numeri di servizio informazioni e chiedete voi! L’inaugurazione di oggi, perciò, è solo uno spot elettorale che offende proprio gli abitanti del Gargano, ai quali in questi ultimi giorni vengono promessi collegamenti aerei, collegamenti stradali e collegamenti ferroviari che sono solo chiacchiere elettorali di un presidente disperato”.

“Oggi, quindi, non c’è stato nessun treno Bari-Gargano, ma semplicemente un treno delle Ferrovie del Gargano che è partito da Foggia, una tratta ferroviaria già ben servita da Trenitalia, anzi gestita ESCLUSIVAMENE da RFI. Nessuna interoperabilità, perché questa prevede che lo stesso treno possa utilizzare reti infrastrutturali gestite da più soggetti, in questo caso, non è così. Peccato, infine, che questo servizio esisteva fino al 2011, poi fu sospeso…quindi quella di oggi non può neppure essere neppure definita una CORSA SPERIMENTALE! Ma solo un grande bluff. Emiliano, quindi, piuttosto che continuare a viaggiare di fantasia si occupi di verificare perché a tutt’oggi il nodo ferroviario di Bari non è stato ancora realizzato, perché solo così le ferrovie regionali pugliesi potranno essere interoperabili completamente, ma soprattutto realmente”, conclude Fitto.