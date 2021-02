“A piedi nudi tra le mangrovie – in viaggio durante il Covid” – Capitolo 5

Questa è la storia di cinque persone che saranno costrette a viaggiare, o non potranno farlo, nel periodo del Covid 19. Tutte le storie qui raccontate sono tendenzialmente vere, ma probabilmente false, o viceversa; a voi la scelta.

Un capitolo al giorno (tranne il sabato e la domenica).

UNO. PREMESSA. LA MIA QUARANTENA FU QUELLA CHE FU.

A cura di Lucio Cascavilla, fonte impresentabile.net/blog

Capitolo 5 – Il Giappone e l’altro lato

– Oh Alex, come va?

– Va male, come deve andare?

– Perché?

– E che ti devo dire…

– Da quello che leggo sui giornali in Cina la situazione si va normalizzando…

– Ma il problema non è il morbo…

– E cos’è?

-Tutta sta rottura di scatole che c’è intorno.

– Ma voi state bene? Sukiyaki come sta? E tua figlia?

– La bambina, Eurasia, sta bene. Mia moglie anche, sta con sua madre e la pancia cresce.

– Ah! Non è con te?

– Forse non ci siamo sentiti in quei giorni ma non è a Canton.

– E come mai?

– Ti ricordi che eravamo tornati in Francia, per salutare i miei, e poi eravamo andati a passare il chunjie a Londra?

– Ah sì, è vero, adesso mi ricordo

– Avevamo comprato il biglietto con un anno di anticipo. Eravamo partiti perché la situazione in Cina sembrava sotto controllo.

– Sì, sì, scusami mi era passato di mente.

– La mamma di Sukiyaki ci ha telefonato che stavamo ancora al ristorante. Pensa che in quel momento stavo salutando tua sorella che avevamo incontrato mentre ci stavamo sedendo.

– Sì, mi avevi anche mandato un messaggio, per dirmi che vi eravate incontrati.

– Ecco non abbiamo nemmeno finito di mangiare il coccodrillo, che siamo dovuti rientrare in albergo: l’apocalisse: il contagio, la segregazione e le zone rosse.

– Ok, quindi avete raccolto armi e bagagli e siete rientrati a casa.

– E no! Siamo rientrati a casa, sì! Ma a casa della mamma di Sukiyaki. Mia suocera aveva già provveduto a pagarci tre biglietti di sola andata per nasconderci in Giappone.

– Ma perché in Giappone?

– Perché subito dopo il capodanno cinese sembrava un posto tranquillo.

– E non potevi fermarti anche tu là?

– Sì, ma il consolato francese ha riaperto e io sono rientrato a lavorare, ma Sukiyaki ed Eurasia, non sono partite…

– E perché?

– Perché c’erano zero casi e sembrava che il contagio non sarebbe mai arrivato in Giappone e ho preferito che rimanessero al sicuro.

– Uhm.

– Perché tu che cosa avresti fatto?

– Non so cosa avrei fatto. E adesso sono ancora là?

– E adesso sono ancora là, anche se è arrivato il contagio.

– E perché non rientrano?

– Perché non posso chiedere a mia moglie incinta di partorire sull’aereo!

A cura di Lucio Cascavilla, fonte impresentabile.net/blog