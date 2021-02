Bordo: “Emiliano chiarisca ambiti, valori e connotazione della coalizione”

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Quello che sta avvenendo a Foggia, con il passaggio di quattro consiglieri comunali della destra nel gruppo ”Popolari Pugliesi”, è per noi inaccettabile. Ancor più grave è che questa operazione di bieco trasformismo, sia stata favorita da un assessore regionale eletto pochi mesi fa nel centrosinistra.

Lo dichiara Michele Bordo, vice capogruppo dem alla Camera.

“Va bene il rafforzamento della coalizione, ma non possiamo consentire che ci entri chiunque, come se fossimo al mercato. Per quanto ci riguarda, una cosa è certa: siamo assolutamente alternativi al sindaco Landella e alla sua amministrazione. A differenza di quanto sostenuto dall’assessore Stea, per il Pd la destra che governa al comune di Foggia prima va a casa e meglio è per i cittadini.