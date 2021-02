Festa San Valentino, celebriamo i 3 amori

FESTA S. VALENTINO

CELEBRIAMO I TRE AMORI

Di Michele Illiceto

A S. Valentino tutti ci ricordiamo che esiste l’amore. Ma forse pochi sanno che esistono tre tipi di amore: l’amore per se stessi, l’amore per gli altri e l’amore per l’altro/a. Pur essendo molto diversi tra di loro questi tre amori sono strettamente uniti e correlati. Chi crede in Dio poi ammette un quarto tipo di amore: l’amore per Dio e l’amore di Dio. Anzi il credente mette quest’ultimo a fondamento dei primi tre, perché nell’ottica della fede Dio è amore (1 Gv 4,16).

L’amore di sé.

C’è una legge fondamentale a livello antropologico e psicologico: e cioè che nessuno può amare un altro se prima non impara ad amare se stesso. Prima dell’altro fuori di me c’è l’altro dentro di me. Amare sé non è amare l’io, perché il sé è più che l’io. Ecco perché amare se stessi non significa assolutizzare il proprio io. Amare se stessi significa imparare a conoscersi, anzi a riconoscersi, cioè accettarsi, accogliersi, perdonarsi, avere pazienza con i propri errori, facendo spazio anche alle proprie fragilità. L’amore che ciascuno deve avere per sé ci responsabilizza e ci rende vigili. Mi fa scoprire che ho una dignità che nessuno potrà mai calpestare.

Fare questo è importante perché ci aiuta a mettere ordine dentro di noi, a fare unità e ad avere una interiorità dove nessuno può entrare senza il nostro permesso e le nostre decisioni. Per evitare di disperderci, di farci manipolare e plagiare, e anche falsamene incantare o sedurre, o come si dice oggi “influenzare”. Per impedire a chiunque, con la scusa di amarci, di farci del male. Per non dipendere dagli altri. Perché l’amore non è dipendenza, ma scelta.

Per poter fare questo la vita ci dona un tempo preciso: è l’età dell’adolescenza, durante la quale devi imparare a cercarti per trovarti. Per chiarire a te stesso e agli altri chi davvero sei. Per non guardarti più con gli occhi degli altri. Ecco perché l’adolescenza è un’età molto incerta perché è il periodo delle rotture, dei dubbi, ma anche l’età di nuove sintesi, per costruire la tua identità per nuove forme di alterità.

Ora che ti sei trovato, e sai più o meno chi sei, ecco che sei pronto ad ospitare dentro di te un altro diverso da te. Perché, come ha detto Platone, scopri che sei diviso, separato “secato” (cioè sessuato), cioè teso verso un altro che come te ti sta cercando. Per fare con lui o con lei unità. Per essere, come dice il libro della Genesi, “Una sola carne”, cioè essere due in uno.

Amore e solitudine

Ma non tutti sanno amarsi nel modo giusto. Amarsi non è auto-innamorarsi. narcisisticamente adorare la propria immagine riflessa allo specchio del proprio io. Chi amala propria immagine difficilmente potrà fare spazio alla realtà dell’altro.

L’amore di sé esige che si impari a saper stare anche da soli, cosa che oggi è molto difficile praticare. Infatti, la maggior parte delle persone si mette con un altro/a proprio perché sta scappando dalla propria solitudine. Ma chi scappa dalla propria solitudine, anche in amore, se la porta dietro per tutta la vita. L’amore non è un rimedio alla proprio solitudine. L’amore non revoca la solitudine, ma la porta a compimento. Paradossalmente solo chi sa stare da solo è pronto a tessere una relazione duratura e feconda con un altro/a. Anche nella vita di coppia ci sono dei momenti in cui sei chiamato ad essere solo. E se non sei pronto, cerchi qualcuno da

L’amore per l’altro/a

Infatti, dopo che ti sei cercato e trovato, ecco che scopri che non ti basti. Ti accorgi che l’altro, che è dentro di te, non basta. Non ti basta essere solo un io, perché non sei solo io. Siamo alterità e relazione. L’io è solo una parte di me. Siamo dualità ha scritto la filosofa Luce Irigaray. Non siamo monadi. Non possiamo essere autoreferenziali.

Chi si ama non si tiene ciò che ama. Perché se lo trattiene si atrofizza. Ammuffisce. Amarsi non è mettersi in una campana di vetro o salire su di un piedistallo per avere tutto il mondo ai piedi del proprio io. Al contrario, significa essere pronti ad affrontare il mondo. Chi si ama è pronto a decentrarsi e quindi a donarsi, perché siamo affettivamente, e non solo fisicamente, generativi. Siamo empatici come ha detto la filosofa Edith Stein.

Per questo chi si ama è pronto a perdersi per essere felice nel fare felice un altro. Ma perdendosi non si annichilisce, al contrario si ritrova. Solo che questa volta non si ritrova nel proprio io, ma in un altro. Insieme all’altro e grazie all’altro. Ecco perché, se non trovo me, che cosa mai potrò donare all’altro che vorrò amare? E se prima non ho messo in ordine dentro di me dov’è che potrò far venire l’altro per accoglierlo e ospitarlo? Come farà ad essere custode e responsabile dell’altro se non sono stato custode neanche di me?

Chi ama così né possiede né dipende. Si lega, ma non come se fosse in una prigione.

L’amore per gli altri

Ma se io amo solo lei o lui, il nostro amore rischia di connotarsi come un egoismo a due. Di solito si impara ad amare l’altro/a imparando ad amare gli altri. E questo accade perché l’amore di coppia ha una dimensione sociale. Questo è un aspetto fondamentale del cristianesimo. Dire al proprio partner “Ti amo” significa dire: “In te amo il mondo intero”.

Amare tutti in lei o in lui non significa amare di meno il proprio partner, ma arricchire l’amore di coppia in una osmosi universale. Ecco perché l’amore si realizza attraverso due forme di esodo: dal proprio io verso l’altro e dal proprio “Noi” di coppia al “Noi” sociale. Questo Noi prende forma nella città, nel quartiere. In tutte quelle persone non amate da nessuno, neanche da se stesse.

E così l’amore di coppia che S. Valentino festeggia e celebra è un amore che sa coniugare insieme intimità e socialità. Dualità e prossimità. E chissà, forse potremmo anche riuscire ad arrivare a vedere il bacio come il primo grande gesto politico da compiere ogni giorno. Perché l’impegno ad amare lei o lui è anche impegno ad amare la mia città.