Il Napoli ferma la Juventus

(lega serie a). Il Napoli riscatta la sconfitta in PS5 Supercup superando in campionato la Juventus. Al Diego Armando Maradona ha deciso un rigore trasformato da Insigne alla mezz’ora, anche per lui una rivincita dopo il tiro libero fallito nella sfida di Reggio Emilia.

E’ stata una partita che i due allenatori, grandi amici, hanno affrontato a viso aperto senza tatticismi, con Pirlo che ha schierato il tridente Chiesa-Morata-Ronaldo (Dybala ancora out) e Gattuso sceso in campo con le armi pesanti (Osimhen al ritorno da titolare supportato da Politano, Insigne e Lozano). La Juventus ha trovato sulla sua strada un grande Meret, decisivo in un paio di occasioni su Ronaldo, mentre dall’altra parte Szczesny si è arreso solo al rigore di Insigne.

Si interrompe così la serie dei bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive per 2 – 0 ed ora avvicinati dai partenopei, giunti a due sole lunghezze. Le due formazioni, caso unico nella storia della Serie A, devono ancora recuperare l’andata dopo aver giocato oggi il ritorno. (lega serie a).